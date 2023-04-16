彩虹邨上海華麗理髮公司遇火劫　老師傅曾受訪嘆：上海理髮將消失

位於黃大仙彩虹邨、開業逾半世紀的「上海華麗理髮公司」後巷及雜物房昨日（15日）晚上約11時突然起火，幸消防員及時到場救熄，未有波及前舖理髮店面位置。該理髮店是許多影視作品取景地，男團MIRROR第一首英文歌《Rumours》的MV亦在店內拍攝。

這間被視為彩虹邨「打卡勝地」的上海理髮店，經常受到傳媒關注，《香港01》於3年前曾訪問店內入行逾60年的老師傅林波，他當時已慨嘆舊式上海理髮後繼無人，料「十年、八年後好難再有上海理髮店」。



《香港01》於3年前曾訪問「上海華麗理髮公司」，店內老師傅林波當時表示，眼見上海理髮店遂間倒閉，大嘆「十年、八年後好難再有上海理髮店，現在流行速剪、barber shop，上海舊式理髮怎會有新血接手？」（資料圖片／黃偉民攝）

上海華麗理髮公司起初坐落北角，後來經歷兩次搬店，最後在彩虹邨扎根。該店的老師傅林波師在3年前受訪時，已在行內打滾逾60年。他憶述自己15歲入行，初當理髮學徒時十分辛苦，理髮師傅不會主動傳授技術，學徒只能邊從旁觀摩，他當時一心想找門手藝謀生，不料誤打誤撞便在上海理髮業打滾大半生。

↓↓「上海華麗理髮公司」3年前情況↓↓



林波師傅當年表示，過去曾有十多個年輕人與他交流理髮技術，但均非拜師，他從沒收徒弟。眼見香港的上海理髮店逐間倒閉，他慨嘆這年代流行速剪、Barber shop，舊式理髮已無人願入行學藝，「舊店只得我們這代人撐住，之後應該後繼無人了」。

林波師傅詳細訪問內容：【上海理髮店】同行老店相繼結業 60年師傅嘆：十年後這行會消失

連彩虹邨街坊也形容「呢間古董嚟」的上海華麗理髮公司，現已交由第二代經營，店內仍使用舊式鐵風筒，並保留傳統上海理髮廳的裝潢，令理髮店不時被借作影視作品的拍攝場地，包括本地男子組合MIRROR的英文歌《Rumours》MV。店舖遭遇火劫後，老闆今日（16日）神色凝重，默默安排員工打點收拾火場，不少打算前來理髮的客人都「摸門釘」，店方則安排電力師傅到店進行緊急維修。

老闆收拾火場。（黃學潤攝）

上海華麗理髮公司位於彩虹邨金漢樓地下，昨（15日）晚上約11時突然冒煙，街坊發現報案，並嘗試救火時受傷。試圖救火受傷的男街坊28歲，他見到理髮店起火後嘗試取滅火喉救火，但不成功，弄傷手指。後來店主胞姊開門讓消防員進內救火。附近一名居民吸入濃煙不適，與該名28歲男街坊在現場接受治理後毋須送院。火警原因據稱由理髮店後巷有雜物起火引致，經調查後火警起因無可疑。

↓↓「上海華麗理髮公司」火災後情況↓↓



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↓↓本地男團MIRROR的英文歌《Rumours》在店內拍攝MV↓↓

