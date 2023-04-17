荃灣區1小時兩縱火　沙咀道殘廁燒爆水箱　大窩口地盤第三度被焚

荃灣區1小時發生兩宗縱火案。今日（17日）凌晨約2時37分，沙咀道171至199號沙咀道遊樂場一傷殘人士廁所起火冒煙，一批雜物被燒毀，坐廁水箱爆裂，喉管、天花及牆身均嚴重熏黑。及至凌晨3時40分左右，距上址約1公里外青山公路—葵涌段近港鐵大窩口站B出口對開地盤亦起火，一批廢棄建築物料及1米乘1米草地焚毀。消防相信兩宗火警均有可疑，警方將案件列作「縱火」處理，正調查是否有關連。兩宗火警均無釀傷亡，亦毋須疏散。



荃灣區近月已多次發生縱火案，案中大窩口站對開地盤，今次更是一個月內第三次被人縱火。3月24日及4月3日凌晨，該地盤亦曾被人放火燒毀膠製水馬及油漆罐等物品。

而在3月25日凌晨約1小時內，荃灣區曾有田螺車、後巷及殘廁等相繼起火，警方重案組同日拘捕一名32歲男疑犯，經調查下揭發他至少牽涉6宗縱火案及1宗刑事毁壞案，總損失約22萬元，當中包括3月24日大窩口地盤火。

▼ 3月24日及4月3日 大窩口站對開地盤火 ▼



▼ 3月25日 香車街殘廁火 ▼



▼ 3月25日 川龍街火 ▼



▼ 3月25日 大河道後巷火 ▼

