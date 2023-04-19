港島大停電｜凌晨多區電壓驟降　北角及杏花邨等大範圍停電斷網

港島大停電！今日（19日）凌晨零時45分左右，港島區包括灣仔、筲箕灣、太古城、北角及鴨脷洲等多處，突然出現電壓驟降，多幢大廈、交通燈及街燈電力中斷。其中北角及杏花邨等地，更出現大範圍停電，部份樓宇全幢漆黑一片；多名市民更表示，其互聯網網路訊號中斷。政府新聞處指，消防處接獲多宗停電及困𨋢報告。及至凌晨1時30分開始，各區電力陸續恢復。《香港01》正了解事件。



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《香港01》記者前往港島東區一帶視察，發現興東邨、東熹苑一帶烏燈黑火，興東邨興康樓有機房懷疑因「跳電」而冒煙，消防在場調查。據悉，由於安全機制，當電壓不穩時升降機會自動煞停，懷疑因急煞時導致機件過熱，因而冒煙。



有杏花邨居民指：「之前黑咗1秒，隔20秒就停晒電！」亦有另一居民指網路受影響，欲傳送WhatsApp文字及圖片，可惜未能成功傳送出去，但語音通話則未有受影響。

▼ 東熹苑及杏花邨 ▼



港島多處的街燈及交通燈，同樣電力中斷。警方表示，柴灣至西區一帶超過20組交通燈；東區走廊銅鑼灣至筲簣灣一帶街燈；薄扶林由香港大學至置富花園一帶街燈受影響，呼籲駕駛人士及途人留意路面情況。

▼北角城市花園 ▼



▼ 利東邨及深灣軒一帶 ▼

