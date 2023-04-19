港島大停電｜港燈：電力系統故障　凌晨1時37分恢復正常

港島凌晨發生大停電事件，19日凌晨零時45分左右，港島區包括灣仔、筲箕灣、太古城、北角及鴨脷洲等多處，突然出現電壓驟降，多幢大廈、交通燈及街燈電力中斷。其中北角及杏花邨等地，更出現大範圍停電，部份樓宇全幢漆黑一片；多名市民更表示，其互聯網網路訊號中斷。政府新聞處指，消防處接獲多宗停電及困𨋢報告。

《香港01》就事件向港燈查詢。港燈發言人回覆指，港燈的供電系統在今日凌晨零時49發生故障，導致港島多處地區出現電力中斷。經緊急處理後，港燈供電系統於凌晨1時37已經全面恢復正常：「發言人對事件引起客戶不便，深感抱歉，公司正調查事故原因。」

此外，港燈提醒客戶，在故障期間引致的電壓驟降，會影響部分對電力較為敏感的電力設備，例如電腦，升降機及冷氣系統等，在電壓恢復正常後，需要由負責有關設施的電力工程人員重新啟動，以恢復受影響設施的電力供應。客戶若有查詢，可聯絡港燈。電話號碼為2555-4999。

據了解，港燈電力系統一度出現電壓驟降，惟故障原因仍待港燈工程人員調查。



此外，居於康怡的新民黨社區發展主任周卓然，事發後亦在社交平台交代事件，並指「根據港燈方面的初步資訊，停電是由於電力系統出現問題所導致，將會繼續與港燈保持密切聯繫，並將會繼續跟進事件的原因，確保港燈能夠采取措施避免類似事件再次發生。」周其後回覆《香港01》時表示，聯絡港燈後，獲悉是「電力系統的輸電系統發生事故」，但未知確實詳情。他暫時沒有收到居民求助，向保安公司了解後及巡區後，亦未見有特別情況。