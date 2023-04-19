港島大停電｜冇冷氣冇Wi-Fi緊急熱線冇人聽　居民：仲話加電費！

今日（19日）凌晨零時45分左右，港島多區出現大範圍停電，消防處接獲多宗困𨋢報告，情況持續接近一小時。大批市民向《香港01》表示，其互聯網服務一度中斷、大廈及街燈全滅、消防及救護車四圍響號救援，氣氛令人憂慮。惟港燈24小時緊急熱線卻無法接通，炮轟：「仲話加電費！」促請相關部門徹查事件。



居於鴨脷洲深灣軒的殷先生憶述，事發時家中冷氣機及無線網絡突然自動關掉，然後重開，但隨即全屋停電。他查看下，發現其所住屋苑全部停電，附近利東邨整個屋邨亦出現同樣情況，街燈全告熄滅，未幾便傳來多次消防車及救護車響號聲。直至凌晨約1時半，其屋苑終於恢復供電，但斷電45分鐘於剛入夏仍十分痛苦，殷先生直言「好熱」。他又不滿港燈加價，卻出現如此情況，「仲話電費加價！搞錯！」促請相關部門徹查事件。

有居民則表示，停電後立即致電港燈的24小時緊急熱線，但一直無法接通，批評港燈於緊急情況下，不但未能照顧市民所需，更遑論加價，「仲話加電費！」。而居於北角的黃先生則較幸運，當時他正在收看網絡串流平台劇集，期間家中突然「跳電」，全部電視及機頂盒熄滅，冷氣機及無線網絡亦關閉，但隨即自動重開。他得悉多處大停電後，慶幸其所住大廈「逃過一劫」。

▼ 港島多區停電情況 ▼



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另外，有市民於事發時，正好被困在瑪麗醫院S座的升降機中。他當時將事件張貼到社交群組，有網民指「冷靜啲，試吓深呼吸/睇啲有興趣嘅嘢轉移注意力。」事主則表示：「我無乜嘢，係有啲急尿啫！」其他網民見狀則笑言「播套素小姐分散下注意力！」最終事主獲救，順利離開升降機。

▼ 港島多處交通燈或街燈失靈 ▼

