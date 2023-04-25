翠林邨維修爭議｜黑幫地產代理午夜入邨交代表票　涉偽造文件被捕

將軍澳翠林邨1.7億元大維修爭議自去年8月持續至今，引發連串風波，屋苑更召開多次業主大會，直至本周日（23日）大會終以大比數罷免顧問公司，重啟大維修「工程顧問」招標程序。由於關注組織及居民在之前的大會中，揭發有「假授權票」，警方經調查後，昨（24日）午拘捕一名30歲姓莊男子，涉嫌「偽造文件」。

消息指，被捕男子有黑社會背景，報稱為地產代理，並非翠林邨居民。他涉嫌在去年12月21日的業主大會前夕，與幾名男子午夜到翠林邨，分頭到大廈大堂的投票箱遞交一堆代表票。據知警方現在追緝其餘涉案男子。



去年翠林邨業主大會爆假簽名 ，警拘30歲男涉偽造文件。（警方提供圖片)

法團未用「招標妥」惹紛爭

翠林邨大維修爭議源於去年8月21日的業主大會，當時法團未有使用市建局「招標妥」服務，大維修回標最低價達1.7億，每戶要支付逾3萬元，引起居民不滿，最終法團主席以場地時間不足為由宣布流會，並將「延會」及5%居民遞交的聯署、要求召開特別業主大會表決是否以「招標妥」服務合併，訂於11月2日在偏遠的西貢市中心開會。

天文台預告打風 法團仍堅持開會

及至11月2日，天文台已預告會懸掛八號風球，但法團仍堅持如常在西貢舉行特別業主大會，期間多名居民親身到場，並揭發被假冒授權一事，甚至更出現「先人授權」的亂局。關注大維修爭議團體「翠林邨是我家」（下稱「翠家」）曾向傳媒指，就假授權一事收到逾500宗求助，並會就事件報警及向民政處請願。警方當日表示，自11月2日接獲相關報案，暫列「求警協助」，由將軍澳警區重案組跟進。

被捕男遞交一堆代表票 會議獲房委會代表投票通過使用「招標妥」

去年12月21日，業主大會要表決是否使用市建局「招標妥」就大維修招標，在房委會代表投票支持下，議決獲大比數通過。然而，關注組「翠林邨是我家」再發現當日大會有懷疑逾千張假授權。消息指，被捕男子正正在12月18日午夜時分（即會議舉行前夕），與幾名男子到翠林邨，分頭到大廈大堂的投票箱遞交一堆代表票。

直至本周日（4月23日），經歷多次業主大會，會議上終通過重新招聘顧問公司、參加「招標妥」服務及參加樓宇更新大行動，「翠家」義工當日亦向媒體指，沒收到任何無故取消授權或「假授權」情況。大維修風波至此暫告一段落。