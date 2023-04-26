五月天香港演唱會爆「唔熟唔食」騙案　70苦主群起報警拘兩男女

台灣天團「五月天」暌違4年再度來港開騷，於剛過去的4月14至23日在中環海濱長廊連開6場演唱會，2月公售一刻極速於半小時內售罄。一票難求之下，坊間卻驚爆「唔熟唔食」騙案，逾70人向同一名相熟女子「內部認購」演唱會門票後，有人卻報稱只是「搭上搭」向男友人買飛，結果直至完騷仍然「得個桔」，涉款逾50萬元。苦主們接連報警兼開設群組追討，昨晚（25日）成功相約涉案男女於尖沙咀「講數」，驚動警方到場。該兩名男女涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕。



其中一名苦主張小姐向《香港01》透露，已認識案中被捕姓鄭女子逾10年，對事件感到錯愕及痛心；更指案中苦主均與鄭女認識，全部為朋友或舊同事。她憶述，今年2月6日開始五月天演唱會仍未公開發售時，鄭女便主動致電身邊朋友，聲稱可「內部認購」演唱會門票，更言之鑿鑿表示可於開騷前兩星期交收，一眾親友均欣喜若狂。

可惜一場歡喜一場空，直至4月12日開騷前兩天，眾人仍遲遲未收到演唱會飛，更發現社交平台陸續出現騙案消息，追問下鄭女卻指自己只是向一名男性友人代購，對方聲稱演唱會門票存放於新蒲崗一間辦公室內，但因持有門匙的人身在內地，故無法進入該辦公室，所以頭三場將會退款、但尾三場仍「保證有飛」。惟部份苦主其後根據鄭女提供的地址上門了解，發現根本沒有相關單位，鄭女則前言不對後語，結果直至五月天完騷，眾人仍未收到任何門票及退款。

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張小姐稱，最少有70人曾向鄭女購買演唱會門票，除五月天粉絲外，據知亦有少部份人購買了鄭秀文、周杰倫、林宥嘉等歌星的演唱會飛。苦主們開設群組商討對策，部份人則先後於4月中開始，親身前往不同警署報案，但事件仍毫無進展。

及至昨晚，有苦主成功相約鄭女及「男同黨」在尖沙咀星光行一間咖啡店會面，約20名苦主到場聲討。張小姐稱：「佢（鄭女）話唔會負責任何賠償，除非法官判佢（要賠）」、「個男人就話佢要去借錢，咁佢個底都花晒啦，都借唔到錢啦！」一眾苦主擔心將兩人放生後，兩人會消聲匿跡，於是決定報警，其後警員到場將該兩名男女帶走。

昨晚（25日）報警後，約20名苦主前往尖沙咀警署了解事件。（陳永武攝）

警方表示，昨晚（25日）11時06分接獲相關報案，指多人在尖沙咀梳士巴利道因購買門票事宜爭執。人員趕抵調查後，拘捕1名姓鄭（29歲）及1名姓吳（34歲）男子，他們涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕。

據了解，被捕男女為舊同事關係，兩人所屬的前公司主打銷售明星的周邊產品，有人因此打正公司旗號表示能「內部認購」演唱會飛。有關公司曾於3月10日在公司社交專頁發出聲明，指一名姓吳男子已於2019年5月底31日離職，其在外任何商業計畫及私人行為等，一概與該公司及的工作事宜無關。