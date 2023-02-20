五月天演唱會2023 好好好想見到你香港站 Cityline 2月22日公售5大心得｜五迷期待台灣天團「五月天」終於再次來港，因疫情而令阿信等人未能來港，不少五迷等了又等終於等到了。不過今次「五月之約」卻因種種原因「提早」，4月14日起於中環海濱開設6場「五月天演唱會2023 好好好想見到你 香港站」，早前信用卡優先售，不消半小時便售罄，各位五迷把握最後2月22日公售的機會入手了！



今次「五月天演唱會2023 好好好想見到你 香港站 」將會於4月14日至23日合共6場，於「中環海濱活動空間」舉行。早前在2月16日已於Cityline優先發售，公開發售時間則將會在2月22日上午開售。究竟如何入會搶先購票？如何在優先售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

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五月天演唱會2023 門券、座位表及價錢資訊

官方正式公布了「五月天演唱會2023 好好好想見到你 香港站 」座位表及門券價錢等資訊。地面座位為$1380、$1080、$880，而梯級座位則是$1080、$880、580。

記者成功於信用卡優先售成功搶購五月天門券

五月天演唱會2023 公開發售資訊

早前公佈了「五月天演唱會2023 好好好想見到你 香港站 」公開發售時間，就是2月22日早上10時起，在Cityline購買。

五月天演唱會2023 公售方法

2月22日10時起，Cityline公開發售門券。每交易最多可訂購每場4張門票。另收取每張收續費$12。

五月天演唱會2023 好好好想見到你 終於來港了！

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👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

五月天演唱會2023座位表

五月天演唱會2023 好好好想見到你 座位表

2月22日早上10時 Cityline 公售連結：連結

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👇👇以往記者成功搶購演唱會門券戰績 包括五月天、Black Pink、鄭伊健、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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2023五月天 [好好好想見到你] 演唱會 – 香港站 何時舉行？ 2023五月天 [好好好想見到你] 演唱會 – 香港站 將會於4月14－16日及21－23日舉行，合共6場。 2023五月天 [好好好想見到你] 演唱會 – 香港站 購買詳情？ 2023年2月22日早上 Cityline公開發售，購買連結及心得 2023五月天 [好好好想見到你] 演唱會 – 香港站 於哪個場地舉行？ 中環海濱活動空間 2023五月天 [好好好想見到你] 演唱會 – 香港站 門券詳情？ 門票價格為$1380、$1080、$880、$580

五月天演唱會2023｜5大搶購心得

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功購票，當然開多幾個browser有著數，可是系統識得detect重複開啟頁面而停止refresh，因此建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，加上各瀏覽器的「私隱模式」broswer，合共可開6個頁面同時嘗試登入。

同一時間多開broswer來搶入閘買飛

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜10時準時入網

開售當日，不要早過10時入網，因為現在Cityline會將10時前入網的準買家踢走，所以太早入到去都沒有好處。安全計，早上10：59分開始準備入網才是上策，有機會11點正一開閘立刻入到去購票網買飛。