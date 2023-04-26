元朗謀殺｜死者手腳8處刀傷失血過多致死　4人被起訴今提堂

前利景樓法團委員陳廣權上月在元朗康樂路被人持刀斬死，警方拘捕7男1女涉嫌串謀謀殺。警方交代案情，指死者凌晨時份上班途中，被人有預謀斬傷，送院後不治。死者手腳有8處刀傷，初步死因是失血過多。警方追查查出3部涉案車輛，並在4月24日拘捕8人（23至65歲）。2人被控謀殺；其中一人與另外2人被控串謀妨礙司法公正。4人將於今日（26日）下午在屯門裁判法院提堂。



警方有組織罪案及三合會調查科署理警司蘇志兵講述案情，今年3月29日凌晨3時37分，一名70歲男子倒臥康樂路2-7號地上，身上有多處刀傷，被送往博愛搶救後，於同日4時54分被宣告死亡。警方將案件列作謀殺處理，經過解剖判斷死者身體有8處刀傷，位於手腳，頭顱及身體軀幹沒有刀傷，初步相信他失血過多致死。

蘇指，死者凌晨從寓所落街步行前往街市工作，案發時正值他步行返工途中，其個人隨身物品及屋內財物完好無缺。警方相信兇徒有預謀犯案，一架白色私定車在死者出門前15分鐘守候，待死者落樓兇徒就下車作案。另外在附近有一架可疑車輛，相信負責指揮把風，兩車在同一時間離開。

警方調查相信刀手只有一名。後來兇徒將車駛去車場拆毀，增加警員執法難度。警方繼續追查，於4月24日拘捕8名人士，分別7男1女（23至65歲），均持有香港身份證，部分人有黑社會背景。警方檢獲案發時兇徒身穿的衣服，與及3部懷疑與案有關的私家車。另外在元朗一個偏遠位置，搗破一個武器庫，檢獲9把刀、1個鎚、1對手套等，懷疑與過往一些案件有關。

兩名男子被控謀殺罪，其中一人與另外兩人被起訴防礙司法公正。4人將於今日（26日）下午在屯門裁判法院提堂。

由於案件已進入司法程序，警方不便透露被捕人士的行兇動機、是否互相認識，以及有否收取報酬。被問到為何事隔一個月才拘捕疑人，警方回應指過去一段時間一直鍥而不捨追查及搜集相關證據，亦已掌握被捕8人的角色及身份，至於何時拘捕涉及行動考慮及部署，不方便透露。