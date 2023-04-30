五一｜星光大道小偷猖獗　內地遊客險被偷華為手機　警拘雙程證漢

五一黃金周期間，大批內地遊客來港旅遊消費，尖沙咀星光大道等熱門「打卡」景點人潮如鯽，但近日接連有內地人士，於小紅書發文講述來港旅遊「慘痛」經歷，指在尖沙咀星光大道拍攝影片時手機被偷走，導致第一次來香港就要「進警署」，批評「香港的小偷真的超級無敵猖獗！」。而在今日（30日）凌晨，星光大道便再有內地女遊客遇上小偷，將華為手機放在石椅上，險被人順手牽羊，幸當時有尖沙咀分區特遣隊人員正進行反盜竊巡邏，及時發現，將該名50歲、持雙程證的男賊人截停拘捕，並在其身上發現多件可用作非法用途的工具。



事發於今日（30日）凌晨時分，於尖沙咀星光大道一帶，尖沙咀分區特遣隊人員正進行反盜竊巡邏，其間發現一名男子形跡可疑，故對其進行監視。其後，一名23歲女遊客於上址遊玩時，將手機放置在身旁的石椅上。該名男子乘機靠近，趁女事主不為意之際，迅速偷去手機，並將它掉在附近一個花盆內，打算稍後再回頭取走。

特遣隊人員見狀，立即上前將他截停查問，並在其身上搜出萬用鐵鎚、剪刀及經改裝的金屬伸縮棍，以涉嫌「盜竊」及「藏有工具可作非法用途」罪拘捕該名50歲持雙程證男子，並於花盆內起回事主的手機。案件交由油尖警區刑事調查隊跟進，被捕男子正被扣留調查。據了解，案中手機屬於華為牌子，險被偷手機的女遊客同樣持雙程證。

警方呼籲，市民及遊客無論在任何時候，均須時刻小心保管個人物品，避免讓賊人有機可乘，同時強調盜竊是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監禁10年，警方會繼續採取零容忍態度打擊搵快錢的罪行，同時呼籲市民無論在任何時候，均須時刻小心保管個人物品，避免讓賊人有機可乘。

▼星光大道成黑點 女旅客手機擺腳架疑近距離被偷▼

