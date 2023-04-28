五一黃金周｜內地KOL稱星光大道被偷袋　西九龍首季29宗遊客失竊

五一黃金周明日（29日）開始，香港與與內地全面通關後，上月訪港旅客已急升超過245萬人，涉及旅客的遇竊或被搶掠個案也增加。當中以西九龍區為「重災區」，今年首三個月至少有29宗涉及遊客被偷竊和搶掠案件，即幾乎每個月都有10宗。



有內地網紅聲稱本月初在星光大道坐在椅子上與朋友聊天時，突發現其手袋不見了，懷疑被賊人偷去．致電報警要等逾40分鐘才有警察到場，使她大感失望，直指「香港真的沒有我們想像的好治安」。



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星光大道成黑點 女旅客手機擺腳架疑近距離被偷

香港一向被譽為「最安全城市」，但近期在小紅書上，接連有內地旅客表示來港期間，遇到失竊或被搶掠，紛紛提醒來港人士要小心保管財物。記者翻看小紅書上資料，發現不少內地旅客在今年3月和4月都有提及自己在香港的失竊經歷，大多數在尖沙咀、旺角等旅遊區，尤其是旅客最愛的星光大道。

其中一名首次來港的女內地旅客在小紅書表示，3月時在星光大道擺放腳架及手機拍攝影片，但當她走到1.5米外自拍時，在短短一眨眼間，其手機連腳架便在人潮中突然「失蹤」，情況猖獗，其後到尖沙咀警署報案，但始終未能尋回失物。

女遊客稱海防道遇西裝友後 銀包不翼而飛

另有內地女遊客聲稱在彌敦道近海防道，遇見一行四人的「南亞黨」，各人全都穿着西裝，分別行經她的身邊，當時她未有為意，過了一會卻發現其身上的銀包不翼而飛，懷疑已遭匪幫扒竊，該名女遊客分享個人失竊經歷後，即有多名內地人士留言，同樣表示在尖沙咀街頭遇到類似被扒竊財物的情況，而匪徒的外形和人數相若，不排除為同一幫人所為。

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抖音女網紅「鈺鑫」：香港沒有想像的好治安

此外，一名擁有逾54萬名粉絲的內地抖音女網紅「鈺鑫」，在其抖音平台分享自拍影片，報稱於4月8日晚上約9時，在星光大道坐在椅子上與朋友聊天時，突發現其手袋不見了，懷疑被賊人偷去，於是報警。她在影片中自稱曾四度致電999報警，因第一次未能接通，第二次成功說明情況，但等了20分鐘都不見警員到來，於是第三次致電999，但再等了20分鐘，仍然未見警員到場。最後她第四次報警，但接聽人士指警員找不到她，「鈺鑫」再次重新說明其所在位置後，先後共等了逾40分鐘，終於見到警員到場。

不過，她引述警方調查期間，對她表示「你們真的很不幸運呀」、「這裏沒有監控」、「這裏是監控死角」、「基本上找不到」等語句，令她對香港的治安大失所望，在影片中歎道：「偌大的星光大道、維多利亞港、東方之珠，世界三大夜景之一，竟然會有監控死角？竟然旁邊沒有警署站？也沒有任何的提示，告訴我們這裏是監控死角？」她不諱言「不會再來香港」，更直指「香港真的沒有我們想像的好治安」。

接連有內地旅客在香港遇竊，加上日前日本駐香港總領事館於官網指出，接獲多宗日本人在香港被偷竊的案件，提醒在港日本人要注意財物安全，令人擔憂香港在全面通關後的治安狀況。

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旅客被扒竊升幅96% 西九龍區最嚴重

根據警方數字顯示，香港2021年共錄得19,065宗盜竊案，當中7,187宗為店舖盜竊，扒竊及搶掠分別錄得313及29宗；至於2022年共錄得18,256宗盜竊案，當中6,436宗為店舖盜竊，扒竊及搶掠分別錄得185及64宗，去年香港的整體盜竊案較前年下跌約4.2%，值得留意的是這段期間正值疫情高峰期，香港與內地及海外都未有通關，受旅客減少等影響而出現跌幅。

不過，隨着疫情逐步緩和，香港亦陸續放寬通關，與世界各地恢復往來，街頭罪案數字明顯有上升趨勢。其中今年1月至2月，全港共錄得3,341宗盜竊案，較去年同期2,442宗急升899宗，升幅為約36.8%。今年的盜竊案中，佔1,207宗為店舖盜竊，扒竊及搶掠分別有51及11宗，當中扒竊升幅最高，較去年同期的26宗，升幅約96%。

根據消息指出，旅客失竊重災區為西九龍區，據《香港01》取得的警方最新數字顯示，今年1月至3月，共錄得972宗盜竊案，其中27宗涉及受害人為旅客，另有37宗扒竊和7宗搶掠案，各有一宗涉及受害人為旅客，即首季有29宗盜竊、扒竊搶掠案的受害人為遊客，幾乎每月都有10宗遊客失竊案。

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《香港01》記者昨日（27日）到尖沙咀星光大道、彌敦道和海防道一帶巡視，其中在星光大道依然人頭湧湧，當中以內地旅客佔多數，不少人拖着行李篋到場「打卡」拍照留念，亦有少數外國旅客和市民在海傍散步，碼頭旁邊座椅上也有不少外傭聚集。記者見部分遊客顧着拍攝維多利亞港的美景，把隨身財物放在椅子上或地上，恐成賊人目標。

旅客：背包揹在前面 主要使用電子支付

深圳旅客李小姐提醒：「像我們帶著小孩要特別小心，要顧好，自己的東西要保管好。」(廖雁雄攝)

其中來自深圳的李小姐接受訪問時指，疫情前她曾來港十多次，今次到星光大道遊覽感覺良好，她說：「感受蠻好，人也蠻多也很熱情。」她稱曾聽聞有內地旅客來港遇到財物損失的不快經歷，慶幸本身從未遇竊，而出外旅遊盡量會有所提防，「像我們帶著小孩要特別小心，要顧好，自己的東西要保管好。」

同為首次來港的重慶旅客張小姐和周小姐均認為香港感覺安全，張小姐(左)建議如果孭背包，就揹在前面；周小姐(右)則建議旅遊時主要使用電子支付，會較為安全。(廖雁雄攝)

來自重慶的張小姐和周小姐同為首次來港旅遊，張小姐稱這次入住荃灣區附近酒店，認為感覺良好，並會盡量早點回酒店休息，笑說：「挺好的，住的地方、吃的東西我們也很喜歡，晚上10點就會回去。」

她們二人沒聽聞內地遊客遊港期間被搶掠財物，但張小姐表示，出門旅遊必須看管好自己的財物，「把包放在自己看得見的地方，如果是背包的話，就揹在前面。」周小姐亦指，旅遊時主要使用電子支付，會較為安全。

廣州旅客梁小姐亦認為對香港觀感良好，她說：「我覺得香港好安全，睇新聞成日都見到香港警察好願意服務市民。」(廖雁雄攝)

廣州旅客梁小姐亦認為對香港觀感良好，她說：「我覺得香港好安全，睇新聞成日都見到香港警察好願意服務市民。」加拿大遊客Iryna表示，這次回港探親和旅遊約一個月，她笑言目前來港兩個星期玩得很開心，認為香港治安良好，感覺安全，不太擔心會遇竊。

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