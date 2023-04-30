八鄉鱷魚｜專家料屬灣鱷或暹羅鱷　捕捉或需多人「瞓身」壓住綑綁

八鄉錦上路蓮花地今日（30日）中午驚現一條長約1米的鱷魚，《香港01》更直擊一名男子奉警方召喚到場，潛入被封鎖的鱷魚所在範圍，企圖徒手捉鱷魚。香港兩棲及爬蟲協會會長楊嘉文接受《香港01》訪問時指出，鱷魚皮厚，捕捉時連麻醉槍也未必管用，部分情況下有可能需要數人「瞓身」壓住鱷魚，才可將其綑綁捕捉。他提醒市民一旦見到鱷魚，切記保持冷靜，不要走近騷擾鱷魚，以免被咬或撞傷。



該條鱷魚長約一米，腹部肥大，頭部及四肢曾郁動。（蔡正邦攝）

▼光頭男子爬入圍欄疑企圖捉鱷魚▼



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楊嘉文看過八鄉鱷魚的照片後，指出牠屬短吻鱷，惟因未能從相中看清鱷魚的牙齒或頭部是否有「冠」，故可能確定其所屬品種，不過推斷牠有機會屬灣鱷或暹羅鱷。他表示，成年暹羅鱷體長可達4米，灣鱷更可長達6、7米，今次八鄉發現的鱷魚僅長約1米，屬「小朋友」。他又笑言八鄉鱷魚「都幾肥」，不似很久沒有進食。

香港一向有人非法養鱷魚 大機會走私進口

根據香港法例，所有品種的鱷魚均屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I或II的物種。公約列明物種的進口、出口、再出口及管有均受香港法例《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）管制。楊嘉文稱香港一向有人非法飼養鱷魚，估計今次發現的鱷魚有可能是走失，亦有可能是飼養者見牠生長得太大而遺棄。香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研補充，估計鱷魚較大機會是經走私而非法進口香港。

雖然今次發現的鱷魚只是「小朋友」，但楊嘉文表示，由於鱷魚皮厚，故捕捉時用麻醉槍也未必有效，可能要數人合力用大型網把鱷魚圍住才能捕捉。假如發現更大型的鱷魚，更有可能要幾個人直接壓住鱷魚令他可能郁動，之後再綑綁其手腳，才能捉住鱷魚。

見到鱷魚須注意安全 「唔知會唔會當你係食物」

楊嘉文提醒，市民若見到鱷魚，記得保持冷靜，並報警等候漁護署派專人處理，如身處封閉的地方，就可關上門困住鱷魚，以免牠逃走，令漁護署人員更難捕捉；同時也要注意安全，因不知道鱷魚會否「當你係食物」，故千萬不要走近騷擾或嚇到鱷魚，以免被牠咬傷或撞傷。

香港沒有野生鱷魚，故此影蹤罕見。對上一次要數2019年1月，有市民在新娘潭溪澗發現一條長約13.5吋的鱷魚，並將牠交予漁護署郊野公園。漁護署相信牠是被人放生。至於最轟動一宗，便是2003年11月2日在山貝河被發現的小灣鱷「貝貝」，牠經過長達7個月的捉迷藏，最後掉進漁農自然謢理署製作的陷阱之中，目前已定居香港濕地公園的「貝貝之家」，供市民參觀。

▼2019年在新娘潭溪澗發現一條鱷魚▼



▼2003年在山貝河被發現的小灣鱷「貝貝」▼

