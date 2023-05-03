船長猝死｜連踩25日工權會斥不可思議　天星小輪：員工普遍支持

天星小輪船長46歲鍾偉明返通宵更期間猝死，家屬指死者今日（3日）為連續第23日上班，質疑事件可能是疲累所致。事件披露天星小輪船長以30日為一個工作循環，需要連續上班25日，返10日早、15日中或通宵更，然後才放5天假。

天星小輪表示，目前應用的船隊輪更表已沿用多時，而員工普遍支持現有制度並要求保留。對於有員工在當值時突然去世，公司及全體同事均表十分惋惜，會全力配合調查，如有不足之處，會盡快改善安排。



根據香港法例《僱傭條例》，凡按連續性合約受僱的僱員，每7天可享有1天休息日。在僱員同意下，僱主可另定休息日代替原來指定的休息日，既可以是固定性，也可以是非固定性。僱主可以選擇一次過告知僱員指定休息日，或者在每月開始前以口頭、書面通知員工該月的休息日安排。

天星小輪：5天例假為員工提供消閒或探親之便

天星小輪回覆《香港01》查詢時表示，對於有員工在當值時突然去世，公司及全體同事均表十分惋惜。就有關該員工致命原因，公司定會全力配合調查，如有不足之處，會盡快改善安排。

天星小輪續指，公司目前應用的船隊輪更表已沿用多時，絕大部分都是每更8小時工作，餘下16小時休息，而在調更的日子，最少亦會有12小時休息，一連5天例假亦可為員工提供往內地或外地消閒或探親之方便，而相關安排亦不時作內部討論有否修訂的需要，而員工普遍支持現有制度並要求保留，未來會繼續與各員工溝通及檢視安排。

非緊急服務仍需連踩25日 工權會斥不可思議

工權會總幹事蕭倩文表示，據《勞工法例》規定，僱員每7天工作可放假1日，但如屬自願性質、以及僱主事後會向僱員補假，條例並沒有明確列明屬違例。另外海上僱員是否受條例規管，亦需要處方釐清。惟蕭指即使做法沒有違例，有關工作安排亦屬「不可思議」，政府不應容許此種情況出現，認為天星小輪有必要解釋為何要安排員工連續工作25日，「如果佢唔係牽涉緊急服務，點解要咁樣安排？」

蕭倩文續指，一般涉及突發性、緊急服務的工種，亦有機會出現連續工作超過7日的情況，惟連續工作25日屬聞所未聞，稱即使每日只工作8小時，沒有假期休息對工人身體亦屬很大負荷。

長遠應研究將過勞死納保障範圍

蕭倩文又表示，目前大部分「過勞死」的案例均不被納入工傷，即使經解剖確定死因，亦可能只當作個人身體問題導致，亦沒有特定組織或專家作調查，家屬只能從民事追討索償。蕭認為政府長遠應研究將過勞死應納入保障範圍，並需嚴格要求僱主執行職安健政策，確保員工能有足夠休息。

勞工處：會聯絡公司了解具體情況

勞工處發言人表示，會聯絡相關公司了解具體情況，確保僱員的法定權益獲得保障。根據《職業安全及健康條例》(509章)，僱主須在合理地切實可行範圍內，提供及維持安全和不會危害健康的工作系統（包括安排僱員的休息時間），確保其所有在工作中的僱員的安全及健康。適當的休息時段對員工的工作安全與健康至為重要，所以僱主應根據風險評估的結果，安排僱員在連續工作一段時間後有適當的休息時間。

勞工處亦編制了《休息時段指引》及《輪值工作指引》，鼓勵僱主和僱員因應行業及公司特定的運作情況，透過協商與僱員制定適當的休息安排，以及提醒僱主和僱員重視通宵工作的輪值安排，並建議他們參考指引內所述的各項因素，訂定適當的輪值安排，保障僱員的健康。