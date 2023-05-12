拍拖6年女友上周急病猝逝　天水圍25歲青年痛失摯愛上吊亡

昨（11日）深夜11時許，天水圍天恩邨恩翠樓一名25歲姓劉青年，在家中以USB線上吊身亡。據了解，事主有一名拍拖約6年的女友，雙方感情深厚，已達談婚論嫁的階段。可惜好景不常，女友上周六（6日）因病在住所暈倒，送院後不治，懷疑事主為此傷心難過，無法釋懷。



據悉，劉男一家四口，與父母及12歲妹妹同住10多年，關係融洽。劉男在地盤做散工，女友則為大學生，畢業後從事美容業。女友上周六不幸身故後，劉男一直無法釋懷，十分難過。

昨日傍晚時分，劉男與父親交談後，便回到自己的睡房，當時沒有異樣。及至晚上11時許，劉父擔心兒子有事，遂以後備鑰匙開門進入房間，驚見兒子在房內以1米長的USB線上吊，慌忙將其解下及報警，惜救護員趕抵證實事主已氣絕身亡；其姓陳（47歲）母親驚聞噩耗後，大受打擊，情緒激動，需送往天水圍醫院治理，她現時已出院，惟情緒仍未平復。警方在場檢獲遺書，相信事主受感情問題困擾，將案件列作「自殺」處理，稍後會驗屍確定死因。據悉，遺書上透露因女朋友去世令他萌生輕生念頭。

臨床心理學家葉妙妍曾受訪時表示，一般而言，當事人經歷重大創傷，可能出現失眠、食欲不振、失去興趣、悶悶不樂等行為，甚至送走自己物品、和其他人道別包括在社交媒體留下相關訊息，更會有意無意透露輕生念頭，身邊親友切勿掉以輕心，應該花時間和耐性主動傾聽對方感受，向當事人給予關心，必要時一起向專業人士尋求協助。

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