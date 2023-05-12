一日兩宗不堪親人離世尋死　葉兆輝籲情緒受困不要獨自面對

本港近日接連發生有人因親友離世，無法釋懷而尋死悲劇。港大防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，親友離世「悲哀係正常」，提醒家屬為自己情緒做好準備，需要時尋求協助。而除了身邊人主動關心情緒受困人士，他亦鼓勵事主求助，寄語不要獨自面對困境，尋找身邊的朋友、家人或專業人士陪伴。



昨（11日）下午，汀九橋一名54歲姓李男跟車工人跳橋墮海，當場證實死亡。據了解，李男的14歲兒子上周因腦中風去世，李男一直情緒低落，食欲不振，至昨日墮橋離世。至深夜11時許，天水圍天恩邨恩翠樓一名25歲姓劉青年，疑因相戀約6年的女友猝逝，無法釋懷，在家中留下遺書後以USB線上吊身亡。

遺屬自尋短見風險高 籲應為情緒做好準備

葉兆輝表示，每逢有親人過世，尤其自殺，家屬自尋短見的風險亦會相對較高。對於情緒受困的人來說，不論年輕人或中年人，當刻失望感湧出就會有自殺傾向。他形容「悲哀係正常」，提醒在世的家屬應為自己情緒做好準備：若經歷親人離世，難以面對或感到「抖唔到氣」，最好與人傾訴，但時下很多人不願跟人傾訴，相反選擇在社交媒體抒發感受。若有親友看見，應主動聯繫事主，積極表達關心；若父母看見伴侶或子女情緒低落，亦不要吝嗇關懷，解決不了便一起尋求專業人士幫助。

葉兆輝指，數據顯示15至25歲年輕人，較容易受關係性影響情緒，如今次事主親密的女友不幸過世，或常見的分手情況，都會引致他們「諗唔開」。就今次事件中的青年來說，「始終佢哋年輕時候建立關係，失去女友刺激咗佢」。

臨床心理學家葉妙妍亦指，當事人經歷重大創傷，可能出現失眠、失去興趣、悶悶不樂等行為，甚至送走自己物品、和其他人道別包括在社交媒體留下相關訊息，更會有意無意透露輕生念頭，身邊親友切勿掉以輕心，應該花時間和耐性主動傾聽對方感受，向當事人給予關心，必要時一起向專業人士尋求協助。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288