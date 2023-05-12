14歲兒罕見病離世　夫跳橋輕生　遺孀6日兩喪摯親：放心，我無事

汀九橋昨午（11日）發生跳橋事件，54歲姓李男跟車工人疑因14歲愛兒上周病逝，不堪打擊下，昨午在乘貨車沿汀九橋往屯門方向行駛期間，突表示不適要下車，不料隨後跳橋墮海身亡，遺下本身是家庭主婦的妻子。李太今日（12日）接受《香港01》訪問時表示，剛剛才處理完兒子身後事，又要再面對丈夫離世，令她大感徬徨。不過，她仍相當堅強，託記者向關心她的市民表示感謝，「叫啲讀者放心啦，我無事㗎」，說日後會好好照顧與兒子離世前向她「託孤」的愛貓，算是實踐她對愛兒的承諾。



李太原本與丈夫及兒子一家三口居於屯門山景邨。在李先生與兒子離世後，他們住所門外的神位暫時以紅紙封住。（黃學潤攝）

愛兒5年兩患罕見病 醫生「搲晒頭」找不出病因

李太原本與丈夫及兒子一家三口居於屯門山景邨，她向《香港01》記者表示，自己是家庭主婦，一家人靠從事運輸業多年的丈夫養家。她憶述愛兒於5年前突然患上罕見病，幾經艱辛用藥後終於康復，惟至中二時又再患上另一個不知名疾病，晚上會不停嘔吐，更因此入院，惟「醫生都搲晒頭」未能診斷出病因，「權威都唔掂」，只知道有可能是基因問題。兒子早前更因腦出血要接受開腦手術，其後病情一直轉差，至今年2月農曆新年前後急轉直下，近期更感染肺炎，「阿仔都好努力嘅，捱咗3個月」，終延至本月6日離世。

李太形容兒子「好唔容易長大」至身高1.7米、百多磅重，平日乖巧、甚少外出流連，較喜歡留在家中打機，更認識了網紅「笑波子」，曾與對方見面，「笑波子」亦在兒子患者時送上鼓勵，又會在網上與他一起打機，惟相信對方未知兒子死訊。她說明白丈夫難以接受愛兒接連患上罕見疾病，「阿仔好高㗎，真係靚靚仔仔，你點可以接受到，咁四正，咁又咁樣呢」，加上兒子生前正入住隔離病房，故丈夫只到過醫院探望兒子一兩次，平日主力由李太前往醫院照顧愛兒，她往往至天光才回家，「返嚟搞下屋企啲清潔嗰啲，或者煮個飯畀佢（丈夫）食，跟住我又出返去睇阿仔」。

夫一個月急輕逾20磅 墮橋前仍提「搞好阿仔啲嘢」

今日（12日）正是李氏夫婦愛兒的「頭七」，李太說，昨日她原本要與丈夫一起為兒子辦理死亡證，惟丈夫突然在公司人手足夠下堅持上班，着她自行前往。她憶述昨日由早上到中午一直與丈夫透過WhatsApp互傳訊息，丈夫提醒她「搞好阿仔啲嘢」，她向丈夫傳上「OK手勢」，丈夫又傳回一個「OK手勢」給她，不料丈夫在完成工作回程期間，途經汀九橋時突然跳橋離世。

李太說丈夫一直愛錫兒子，惟近月兒子病情愈來愈差，丈夫「可能有啲唔開心呀、鬱住呀」，體重更在一個月內急跌逾20磅。對於丈夫昨日突然離她而去，「嗰一刻我唔知佢（丈夫）心路歷程，嗰一秒或者嗰一刻，佢或者真係好痛苦想去解決，我唔知」。李太昨在金鐘為兒子辦理好死亡證，回到住所時便遇到前來通知其夫死訊的警察，由警員載往見丈夫最後一面，「如果佢（丈夫）尋日跟我出去（辦理兒子後事），其實無呢件事發生㗎」。

▼李先生墮橋後救援人員拯救情況▼



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面對兒子與丈夫相繼突然離世，李太說一家人根本「嚟唔切講」任何事。但她稱丈夫近期剛為原本名下正在供款的貨車完成轉名手續，形容他「鋪排緊㗎喇佢自己」，亦可能是擔心自己未能負擔供款，因而將車轉讓予同事。而丈夫與同事們均是十多年的拍檔，他會像大哥般照顧同事，有時會送禮物予同事，新年也會送禮物或「畀多少少錢」同事過年，同事得悉丈夫死訊後亦感到突然及傷心。

實踐對愛兒承諾 為兒照顧愛貓成寄託

談到自己的心情，李太表示只感到無言，形容是「人生嘅無奈」，不過她數次提及自己現在情況「OK」，說兒子在大半年前剛開始飼養一隻貓，她已答應兒子代為照顧愛貓，「而家暫時隻貓陪我囉」，算是有個寄託，也是實踐對兒子的承諾。李太也稱自己除了有社工協助安排心理援助，亦有其他家人關心，稍後她或會搬回娘家，「佢哋（家人）都唔放心我自己一個人喺呢度（與丈夫和兒子的住所）」。

李太提及雖然獲社工協助處理兒子後事，但約1萬多元款項要她先行支付，支出該筆錢後她一時間也未能負擔丈夫的後事，為此感到徬徨。不過她仍不忘託記者向關心她的讀者轉達感謝，說昨日事發後，她留意到網上很多評論都認為，在她的家庭中「個阿媽最慘」，她希望向關心她的市民表示，「媽媽（即李太本人）話OK喇，其實我都無嘢嘅，我都有承諾返個仔幫佢照顧隻貓啦」，「而家（丈夫與兒子）人都唔喺度，都要活下去嘅其實我都，我都有人支援」。

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