雙屍命案│社工嘆事件屬悲劇　籲有需要人士可用上門支援服務

昨日（14日）正值母親節，美孚新邨揭發一宗雙屍案，一對父女被發現倒斃屋內，兩人均有長期病患。有社工形容事件是一場悲劇，指出本港目前有不同上門支援服務，包括醫療、送飯和家居清潔及安裝平安鐘，呼籲有需要家庭可以使用。社署指涉事家庭並非署方社工跟進的個案，亦沒有接受社署資助的服務，署方知悉事件後聯絡家屬提供情緒輔導。



家庭及親子教育工作者司徒漢明表示，本港開始進入高齡化，長者人數愈來愈多，所以相關支援服務愈益重要，老年人身體機能衰退，若要照顧有長期病患的家人，情況變得百上加斤，形容涉事家庭處境悲慘，親友需要悉時提供關懷，以免令到他們有「被遺棄」的錯覺。

司徒漢明亦指，社會上有不同上門支援服務，例如外展醫護人員上門診症，而且提供藥物，有社福機構有送飯服務，三餐不成問題，甚至亦有家居清潔服務，包括洗廁所和整理住所，只要有需要家庭願意接受幫助，不同社福機構都能提供相應服務，而且他們可以安裝平安鐘，一旦發生事故，就能進行緊急通話，向外界求救。

據了解，86歲樓姓老父生前有心臟病，其59歲同住女兒則患嚴重糖尿病，右腳因而截肢，平日以電動輪椅代步，兩人行動不算俐落，根據閉路電視片段，父女兩人最後上周四（11日）露面，當時女兒下樓外出用膳，由父親送她出門，幫她按升降機掣，後來女兒回家後便沒離開住所，同日女死者的女兒聯絡兩人不果，及至母親節晚上登門揭發兩人在家中身故，兩人死因有待驗屍後確定。

探員檢走枕頭等作證物。(陳永武攝)

社署回覆《香港01》查詢時指出，涉事家庭並非署方社工跟進的個案，亦沒有接受社署資助的服務，署方知悉事件後，已聯絡有關家屬，並提供情緒輔導，隨後亦會與其保持聯絡，並按其福利需要提供適切協助。

警方表示，昨日（14日）晚上10時11分，女死者的33歲女兒報案，指其對方住所無人應門，消防破門後，發現男女死者倒臥上址，現場證實死亡，警員在現場沒有檢獲遺書，死者死因有待驗屍後確定，案件暫列屍體發現。