將軍澳景林邨66歲退休男徒手折斷白鴿雙翼　涉嫌虐畜斷正被捕

將軍澳景林邨一名66歲姓趙退休漢，疑不滿白鴿影響衛生兼造成滋擾，竟徒手折斷白鴿雙翼，被埋伏的警員目睹整個過程。男子涉嫌殘酷對待動物被捕，現正被拘留調查。受傷白鴿隨即送往灣仔愛護動物協會交獸醫作詳細檢查。



警方指過去兩年接獲4宗類似案件，而去年11月也曾拘捕一名同齡男子涉嫌在景林邨虐待白鴿，警方正調查是案件是否有關，如有需要將對該名疑犯加控罪名。



將軍澳景林邨內有不少野生白鴿。（馬耀文攝）

將軍澳警區動物罪案警察專隊主管譚頌琪督察交代案情指，警方於5月16日收到一名熱心市民報案，指他近日收到一條短片，懷疑有人在將軍澳景林邨曾經殘酷對待邨內的野生白鴿。經深入調查和情報分析，警方今天凌晨5時45分部署埋伏行動，警員見到一名男子行經景棉樓地下、近老人院簷篷位置，其後停下注視正在休息的白鴿，男子隨後踎低徒手捉起一隻白鴿有所動作，幾秒後他放下白鴿。

警員之後找到該隻白鴿，初步檢查發現白鴿雙翼被折斷，因雙翼無支撐地不自然垂下，於是隨即拘捕該名男子，並通知愛護動物協會的人員來檢查和治理白鴿。

愛護動物協會總督察曾家倫指，接到警方要求去協助接收和檢查一隻白鴿，到場時見到白鴿兩隻翼都在一個不自然的位置，初步檢查發現白鴿雙翼有不同程度的受傷，其中一隻翼有一個傷口，懷疑是穿破性骨折所造成，相信傷口是由非自然的因素所造成。此外白鴿亦「無乜精神」。

愛護動物協會總督察曾家倫（左）和將軍澳警區動物罪案警察專隊譚頌琪督察（右）。（馬耀文攝)

警方重申一直重視動物權益，除了在全香港22個警區成立了專案調查隊處理殘酷對待動物的案件之外，亦會與相關持份者保持良好溝通。譚頌琪指，過去兩年警方接獲了4宗類似案件，並指施害者的行為令白鴿承受極大的痛苦，強調虐畜行為一經定罪，最高可處罰款20萬元和監禁3年，如市民見到有人懷疑殘酷對待動物，請即報警求助。

街坊指去年9月起發現邨內逾20隻野鴿受傷

將軍澳景林邨近月接連發生懷疑虐鴿事件，已多次被傳媒報道。有街坊及義工亦向《香港01》報料，指去年9月起陸續在邨內發現超過20隻野鴿受傷，當中有野鴿懷疑被人折斷雙翼或雙腳，亦有野鴿疑被腳踢，或遭強行拔毛，手段相當殘忍。儘管有義工兩度報警，但虐鴿事件仍持續發生，有人更形容「直情係無王管」。

警方表示根據紀錄，將軍澳警區於去年9月及今年2月接獲兩宗懷疑白鴿被殘酷對待報案，將軍澳警區動物罪案警察專隊接手調查，去年11月曾拘捕一名66歲男子涉嫌「殘酷對待動物」。