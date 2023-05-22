元朗電鋸謀殺｜消息指疑兇為死者繼子　疑因私怨行兇後潛逃離境

元朗上周六（20日）發生恐怖電鋸謀殺案，54歲劉姓女死者身中多刀，慘遭毀容伏屍街頭。消息指，疑兇為女死者的繼子，即死者丈夫球叔上一任妻子的兒子，他行兇後已即時潛逃，於香港國際機場離境，惟未知逃往哪個國家。《香港01》記者昨日訪問球叔時，曾問及死者有無與人結怨，他曾稱「應該同人嘈交都有嘅」，但指與租客爭執的機會很微，惟拒絕交代爭執細節，一切留待警方調查及破案。



元朗警區刑事部署理警司戴玉麟交代案情。（林振華攝）

元朗警區刑事部署理警司戴玉麟交代案情，指出上周日（20日）晚上7時25分接獲市民999報案，一名女子在元朗錦壆路路邊受傷倒地，警方和救護人員迅速到場，發現女子倒卧地面，頸部和雙手手腕多處地方懷疑被利器割傷，腰腹懷疑被刀刺傷，不排除頸、胸、腹的傷口為致命傷，救護人員證實女子當場死亡，案件交由元朗警區重案組第一隊調查。

54歲姓劉女死者是一名家庭主婦，生前和丈夫及家傭住在現場附近的村屋，當晚約7時離家散步，途經現場時被一名黑衣男從後用物品襲擊，其後往青山公路潭尾段逃去，警方大規模搜索，在現場約30米草叢發現一把45厘米長的染血電鋸、一把30厘米長的染血利刀，以及一對染血防曬袖，相信年約40歲男疑兇與女死者認識，犯案動機和私人糾紛有關，目前已經離港，警方將循多方面調查，包括是否有人協助或教唆疑兇犯案、協助離開現場或本港，呼籲目擊者或有資訊提供人士致電3661 4641和警方聯絡。

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死者與人稱「球叔」的丈夫為包租公婆，兩人結婚多年，育有子女，惟子女已出身並不同住。球叔周日（21日）接受《香港01》訪問時，稱每晚會與妻子飯後外出散步，惟事發當晚妻子因「煲劇」遲一步出門，結果遇害。有租客形容，死者看起來隨和及醒目，「好識計數，佢唔會搵我哋笨，我哋亦唔會搵佢笨，佢係睇得好清楚」，亦不會不斷催促交租；包租公則為人友善，夫婦二人恩愛，「好多時都一齊」，他們的子女雖然不是同住，但經常會回家吃飯。

元朗警區重案組探員周日下午再到死者住所調查。（鄭嘉惠攝）

消息指死者身上多處受傷，包括頸部有明顯創傷 ，肚部腫脹及有數處傷痕，臉容嚴重毁爛，身旁有數隻牙。

警方封鎖現場調查，死者遺體被帳篷覆蓋。（梁偉權攝）