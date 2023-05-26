元朗斬人｜最新影片曝光！短短10秒　黑幫男倒地捱斬近20刀

元朗昨晚（25日）發生傷人血案，34歲有黑幫新義安背景的男子，在街頭遭4名懷疑非華裔刀手追斬。今日再有斬人片段在網上流傳，片中可見男事主倒地捱斬，毫無招架能力，4名兇徒向他狂斬近20刀才逃離現場。



傷者昨晚被送到屯門醫院搶救，至今晨仍要接受手術；而4名涉案刀手仍然在逃，元朗警區反三合會行動組正展開追查。

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消息指，遇襲男子姓李（34歲），綽號「紫菜」，有黑社會新義安背景，活躍於尖沙咀區，為尖沙咀頭目「細B」愛將「阿七」的門生。短片顯示，事主被兇徒追到西裕街18號對開失足倒地，兩名途人嚇至急忙躲避。其中穿黃色衫的刀手最兇狠，揮刀狂斬最少10刀，另外3名同黨亦先後加入，事主毫無反抗能力，只是坐跌地上捱斬。斬人過程約10秒，事主捱斬近20刀，最後全身受傷淌血目送兇徒離開；亦有影片可見兇徒最終登上一輛白色七人車逃去。另一批網上流傳的照片可見，事主捱斬後倒臥地上，附近的食客及街坊曾上前視察其情況，及後由救護員接手急救。

據了解，事主在附近吃完晚飯並正回家途中，其間遭4名戴口罩的男子以牛肉刀追斬，他們乘坐的白色車掛有假牌。

▼事發現場情況▼

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▼多段網上影片直擊事發情況▼