日出康城首都疑打穿主力牆　建築師：拆錯牆後果嚴重或要重駁鋼筋

網上討論區一連兩日熱議日出康城首都一個裝修單位，網民懷疑屋內一幅主力牆被打穿，改建為主人房的房門，又疑將梗廚改為開放式廚房，質疑相關改動是否有入則。港鐵公司回覆《香港01》查詢表示，日出康城首都客務處未曾收到有關單位就改動單位結構的裝修申請。

有建築師指出，如錯誤拆除主力牆後果相當嚴重，包括影響樓上其他單位結構及他人安全，相關裝修及設計公司應負上責任，涉事單位應交由專業人士了解如何修復，包括要重新接駁鋼筋。《香港01》已就事件向屋宇署查詢，正等候回覆。



單位原是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而主人房門亦改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。（網上影片截圖）

該建築師昨日向《香港01》表示，如果涉及改動主力牆的工程，必須要入則向屋宇署申請，除了視乎改動位置及範圍，亦要符合樓契、窗台數目有否違反《建築物條例》等要求，「就算要打，政府都唔會畀你咁容易做」。而進行相關工程亦應由專業合資格人士包括結構工程師作評估。

建築師又指，主力牆中間鋪有鋼筋，用作傳力及支撐樓層的承托力與風力，即使錯誤打穿亦必定會發現，「你自己望一望，咁闊嘅話都唔係普通牆啦，香港地寸金尺土，發展商梗係唔會無端端起厚咗畀你啦」。他形容錯誤拆除主力牆後果相當嚴重，包括影響樓上其他單位的結構同他人安全，而相關裝修及設計公司應負上責任，涉事單位應交由專業人士了解如何修復，包括要重新接駁鋼筋。

單位原是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而主人房門亦改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。（網上影片截圖）

網上討論區昨日（27日）起瘋傳，港鐵公司旗下的將軍澳日出康城第一期首都一個單位裝修後的影片，網民懷疑裝修公司打穿一幅主力牆，改建為主人房房門；片中主持則明言，單位將梗廚改裝為開放式廚房。有網民更比對該個單位裝修完工影片及平面圖則，單位實用面積681呎，原本是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而為了做到三邊下床及兩邊床頭櫃，達至戶主想要的酒店式套房感覺，主人房門需改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。不過，網民懷疑該幅牆壁是主力牆，擔心會危及大廈結構安全，認為屋宇署應調查。

事件於網上發酵了一整天後，首都客務處昨日發出通告，指接獲多名住客表示於網上媒體中發現有個別單位懷疑在單位內部進行結構改動，客務處現正就有關事件進行調查及跟進，如發現屬實將要求立即還原單位。客務處又提醒住客，指在不妨礙大廈結構及不抵觸有關大廈公契的情況下，業主及住客可按照個別意願裝修其單位內部。如需對室內牆壁作任何更改，要先填妥「室內加建或改建申請表」向客務處申請，又指主力牆是不可任意拆除更改，以免影響大廈結構。

日出康城首都客務處昨（27日）貼出通告，提醒住戶如需更改室內牆壁，需先向客務處申請，亦不可任意拆除更改主力牆，以免影響大廈結構。（黃學潤攝）

港鐵公司：無接改單位結構申請 客務處已聯絡業主跟進

港鐵公司今日（28日）再回覆《香港01》查詢表示，經翻查紀錄，日出康城首都客務處未曾收到有關單位就改動單位結構的裝修申請。客務處已隨即聯絡有關單位的業主跟進，以便盡快安排專業工程人員進入其單位了解。港鐵公司又指出，所有單位在裝修前，必須向客務處申請進行裝修工程，如裝修包括改動單位結構部分，業主必須向相關政府部門申請及得到批核。如客務處發現單位有結構改動工程而未得到相關政府部門批准，客務處會向所屬單位業主提出要求進行還原工程，並須得到具專業資格人士審批完工。同時，客務處會向所屬單位業主保留追究因未經批核改動工程而引起損失之一切權利。

5月28日最新進展：日出康城首都單位疑打穿主力牆 港鐵：無接獲改結構裝修申請

有關日出康城單位懷疑主力牆被打穿事件曝光後，有網民發現該段裝修完工影片已被下架，同時該間裝修公司的社交媒體專頁亦已關閉，《香港01》記者曾致電該公司查詢，惟無人接聽，其後電話已關機。