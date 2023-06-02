荷里活廣場兇案｜光頭漢疑行兇前10分鐘入店舖買刀　再上3樓傷人

鑽石山荷里活廣場發生謀殺案，兩女子遭光頭漢持刀狂插慘死。據了解，行兇兇器為一把長約12吋的魚生刀，《香港01》記者於荷里活廣場2樓一間生活用品店，發現店舖半落閘，有多名便衣探員及軍裝警員進入店內調查，並向店員查問，暫未知疑兇是否於上址購入兇刀。店舖位於2樓，經扶手電梯上一層樓，轉一個彎位後步行一小段路後，便會到3樓兇案現場，兩地點距離約200米。有CCTV影片曝光，可見下午5時04分，該名光頭漢進入店內數十秒，於一個貨架上揀選懷疑兇刀，並到櫃檯付款，懷疑隨後便上3樓事發位置行兇。警方及後在下午5時14分接獲多名市民報警，指發生持刀傷人事件。



+ 2

▼CCTV直擊兇案經過▼



+ 7

男疑犯被當場制服。