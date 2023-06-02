荷里活廣場兇案｜目擊者：死者初時有反應　疑兇「成個呆晒猛震」

鑽石山荷里活廣場發生恐怖兇案。今日（2日）傍晚約5時14分，兩名女子在商場3樓近戲院位置，遭一名男子持刀追斬。兩名分別26歲及22歲女事主走避不及，其中一人胸口遭狂插逾30刀、另一人頸部中刀，同告陷入昏迷，送院後相繼不治。有目擊者表示，倒地的死者受襲後起初亦有些微反應，疑兇在行兇後則站在一旁，「成個呆晒咁喺度猛震猛震」。



疑兇案發後證在圍欄旁商場水牌位置，目擊者形容他「成個呆晒咁喺度猛震猛震」。（網上片段截圖）

目擊者麥女士在案發時，正在現場附近一間食肆用膳，突然聽到外面有人大叫，她起初繼續用膳，後來見食肆職員走到門口張望，她遂「八卦」亦上前了解，當時兩名女事主已受襲倒地。麥女士說，當時她見到其中一名傷者左後腰位置受傷，一名穿恤衫西褲、估計是商場保安或寫字樓職員的男子為其按住傷口。

麥女士指出，當時見到束「游水裝」短髮、身形瘦削的疑兇站在圍欄旁商場水牌位置，「成個呆晒咁喺度猛震猛震」，其他人「都唔知佢咩事」，故不敢走近。後來警員到場，疑兇仍「企直喺度，成個人好似木頭咁樣」沒有反抗，之後就被警員推跌在地制服。

↓警員制服疑兇過程↓



雖然未直接目擊案發經過，但麥女士憶述事發後情況時仍猶有餘悸。她說曾聽到其他目擊者提及，其中一名女死者在案發時，嘗試走前拉走已受襲倒地的同伴，「點知畀個兇徒殺埋佢」；又稱自己本來只是因「八卦」才望向現場，得知「佢（疑兇）斬咗人我就覺得恐怖喇」。

目擊者麥女士憶述事發後情況時仍猶有餘悸。（梁偉權攝）

兇案發生後，網上流傳多段影片，可見2名捱斬事主浴血倒地，毫無反應，2人最後倒地位置相距僅約數米，先後有多名警員、保安員等人士，協助為2人施以心外壓急救。現場則遺下大量血漬及急救用品，場面觸目驚心。在場拍攝片段的途人驚魂未定：稱：「嘩！好驚呀！」

↓案發經過CCTV片段曝光↓



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