荷里活廣場兇案｜麥美娟指影片極血腥殘忍　與社署籲停止轉發影片

鑽石山荷里活廣場發生兇案，兩名傷者送院後不治。民政及青年事務局局長麥美娟發文表示，今天傍晚發生一宗殘酷的兇殺案。案件的閉路電視片段極度血腥殘忍，令人不安。呼籲大家停止轉發，亦避免兒童觀看到相關片段。如市民看到片段後感到不安，請向家人或朋友傾訴，需要時尋求專業人士協助。願死者安息。



社署亦表示，留意到一段有關今日下午在鑽石山發生的謀殺案的影片在網上廣泛流傳，呼籲受情緒困擾的市民盡快尋求專業協助，並停止轉發有關影片。社署設有24小時電話熱線2343 2255，提供即時電話輔導、支援及轉介服務。有需要的市民可隨時致電求助。市民亦可致電香港紅十字會設立的熱線5164 5040求助。



香港紅十字會心理支援服務的臨床心理學家亦建議，大眾應盡量避免在電視或社交媒體重覆觀看或轉發事故的片段，以免引致情緒不安，如觀看事故片段後有明顯的情緒困擾，可尋找專業人士的協助。有需要的市民可以發短訊或致電等方式預約該會的心理支援服務。



香港紅十字會在社交平台專頁發文提到，大眾從新聞中得悉在九龍區商場發生的不幸事故，或會因此感到十分震驚，該會指感到不安是很正常的反應，該會的心理支援服務的臨床心理學家提醒大眾，即使希望盡可能地獲取有關該事件的信息，但大眾仍應盡量避免在電視或社交媒體重覆觀看或轉發事故的片段，以免引致情緒不安。

另外，如觀看事故片段後會感到不安、或不明白事情為何發生，不論是成人或小朋友，如有明顯的情緒困擾，可尋找專業人士的協助。該會也提到，部份人或會因為今次事件而勾起過去相似經歷的回憶，如果市民注意到自己受到嚴重情緒困擾，應尋求專業人士的協助。

香港紅十字會心理支援服務已與商場了解商戶及附近居民的需要，會按情況積極提供合適的心理支援服務及資訊，有需要市民可發短訊或致電預約該會的心理支援服務。

香港紅十字會Shall We Talk心理支援服務

預約電話：5164 5040

Whatsapp: 5164 5040（發短訊以預約服務）

Telegram: @hkrcshallwetalk（發短訊以預約服務）

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