大地任我行．有片｜私家車美孚撞巴士　揭七旬翁衝燈逆線反轉西九

美孚發生車禍，揭七旬司機「大地任我行」成馬路炸彈。今午（4日）約4時半，一輛私家車在美孚新邨對開，撞向一輛埋站的巴士車尾，姓黎（73歲）私家車男司機眼角受傷送院。網上流傳兩段影片，揭發涉案私家車事前曾在油麻地及旺角多次違例駕駛，不但衝紅燈外，更在車來車往的彌敦道逆線行駛，途人炮轟：「有冇牌㗎你呀？」更不禁嘆：「無奇不有香港地，呢啲叫做新香港呀！」



網上流傳的兩段影片，其中一條為車cam片段，顯示今午約3時43分，涉事私家車在油麻地從廟街逆線右轉入眾坊街，另一輛沿眾坊街駛至該路口的車輛嚇至急煞。影片可見，當時涉事私家車車身已遺有懷疑因碰撞造成的花痕。私家車轉入眾坊街後，隨即在下一個路口衝紅燈左轉入上海街。

另一段片段顯示相若時間，同一輛私家車在旺角彌敦道逆線駛入登打士街，但遭燈位其他按正常方向行駛的車輛「頂住」。私家車其後倒車返回彌敦道，一度駛前，隨即又在彌敦道車，駛約兩、三個舖位後停下，途人見狀質問司機：「你搞邊科呀你？喂！你有冇牌㗎喂！？」更不禁「爆粗」喝斥司機：「嘩X你吖！咩事呀你？」

私家車其後繼續在彌敦道逆線前行，有途人走近車旁，其時畫面見到私家車右邊車身亦有撞凹及破損，車頭蓋亦拱起。途人再次問「有冇牌㗎呢個嘢呀？」看見私家車繼續逆線行駛，再有途人喝止：「喂你仲揸？你仲行？唔好郁！」途人又不禁歎「唉你（司機）真係好嘢呀真係，你真係叻呀，第一次見呀真係，唉無奇不有香港地，呢啲叫做新香港呀！新香港呀，無奇不有呀，見過未呀你？」私家車再停在路口一會，之後趁彌敦道車流稍減，隨即強行「U turn」調頭駛回正確方向。

其後至下午約4時半，美孚新邨對出巴士總站發生一宗交通意外，涉及同一輛私家車。當時一輛九巴正在埋站，私家車疑收掣不及撞向巴士車尾，73歲姓黎私家車男司機報稱眼角受傷，由救護車送瑪嘉烈醫院治理。