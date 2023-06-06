深水埗倫常命案｜警員留守凶案現場　街坊買鮮花、麥當勞致祭

深水埗桂林街倫常命案，3名分別年僅2、4及5歲的小姊妹疑被她們的印度籍母親殺害，全告身亡。凶案翌日（6日）現場劏房仍然有警員留守，有街坊更買了3份麥當勞餐，放在門外致祭。



警方在昨日的記者會中表示，疑兇與丈夫已分居約一年，她目前無業，與3名女兒居於案發劏房單位約11個月，以綜援維生。今日該劏房外有兩名警員駐守，門外拉上封鎖線，住戶只可以出入自己的單位。走廊放有3杯飲品和一袋麥當勞食品，據知是街坊買來致祭。香港社區組織協會在大廈走廊貼出通告，分別以中英文式樣，提醒居民如有情緒困擾或家庭問題，可聯絡協會、社署、醫管局等尋求協助。

樓上女街坊坦言感到好可惜，說：「個個女都好靚吓，媽咪（疑兇）唔會講嘢，但笑咪咪。」女街坊又說，「見過最細個女，大嗰兩個好少見…做阿媽唔可以係咁樣囉！（精神狀態有冇問題？）但係佢笑咪咪唔會架，笑之嘛，其他無嘢、無傾計呀！」

樓上街坊指3名女童樣貌不錯，疑兇「笑咪咪」甚少說話。（羅敏妍攝）

另一名女街坊指，疑兇識廣東話，不過較靜金「唔係好出聲」，沒見過其丈夫。同層街坊林女士表示，涉事印度婦人早出晚歸，鄰里之間極少碰面，對今次慘劇表示難過。

另外，亦有深水埗街坊買來鮮花，插在大廈地下致意。女街坊難過地說：「好慘，經過咪睇下囉！好慘呀！」

深水埗女街坊專程到來擺上鮮花致意。（羅敏妍攝）

文具香燭店老闆郭先生表示，間中見到印度婦人拖着女兒落樓，但一般不會帶齊3名女兒；可能女兒都年幼，暫未有獨自到來購，反而大廈內有些年紀較大，10歲8歲的會到來買文具。

文具香燭店老闆郭先生，見過印度婦拖着女兒出入。（羅敏妍攝）