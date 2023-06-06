深水埗倫常命案｜3女童父親姑母　葵涌殮房默言認屍

深水埗桂林街昨日（5日）發生倫常命案，3名分別年僅2、4及5歲的小姊妹疑被她們的印度籍母親殺害，全告身亡。女童的父親及姑母等親友，今日（6日）早上9 時10分到葵涌殮房辦理認屍手續，神情肅穆。他們逗留約1小時，至10時20分左右黯然離開，不發一言。



女童的父親（前）和姑母（後）在親友陪同下到葵涌殮房辦理認屍手續。（翁鈺輝攝）

案發於昨日上午11時，一名女子報案指在深水埗桂林街115號樓上一單位遭丈夫襲擊她和3名女兒，她曾經表示遭丈夫用刀刺傷。不過，警方趕至現場劏房尋獲一名印度籍女子，當時她精神狀態正常、未見大吵大鬧。警員調查後發現劏房其中一間睡房的木門反鎖，破門發現3名分別2、4及5歲女童在床上昏迷，救護員為女童急救及送院，惟3人最終不治。初步檢驗發現3名死者無表面傷痕，現場亦無發現利器或藥物。

西九龍總區重案組接手調查後，相信印度女子為3名死者的母親。由於其中一名遇害女童口鼻有血漬，而案發現場檢獲的枕頭上亦發現血漬，故警方不排除她今早較早時以枕頭親手焗死3名女兒，惟死者的確實死因仍有待驗屍後確定。疑兇在案發後致電居於新界的母親稱「殺咗人」，母親即時叫幼子（疑兇弟弟）報案，警方隨即以涉嫌謀殺罪拘捕該名29歲印度籍女子。