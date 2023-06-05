深水埗倫常命案｜印度婦疑丈夫有第三者　不欲女兒交他人動殺機

深水埗桂林街今早（5日）發生家庭倫常命案，3名分別年僅2、4及5歲的小姊妹昏迷送院，全告不治。警方今早起初接獲小姊妹的印度籍母親報案，稱丈夫用刀襲擊她和3名女兒後逃去。其後3名女童被發現無表面傷，懷疑遭焗死，母親經查問後承認犯案，隨即以涉嫌謀殺罪被捕，下午約3時以黑布蒙頭，遭警員押上車帶走。警方今午交代案情時稱，相信牽涉與分居丈夫的感情問題，有可能涉及第三者，不排除她不欲3名女兒交由他人照顧而動殺機。消息指，被捕女子常聽到丈夫另結新歡的傳言。



警方以涉嫌謀殺罪拘捕3名遇害女童的母親，她下午黑布蒙頭由警員押走。（黃學潤攝）

警方西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，警方在今早約11時接報，指在深水埗桂林街115號樓上一單位發生命案，軍裝警員趕至，在現場一間劏房尋獲一名印度籍女子，當時女子的精神狀態正常、未見大吵大鬧。警員調查後發現劏房其中一間睡房的木門反鎖，人員破門發現3名分別2、4及5歲女童在床上昏迷，救護員為女童急救及送院，惟3人最終不治。初步檢驗發現3名死者無表面傷痕，現場亦無發現利器或藥物。

警員在案發單位調查。（蔡正邦攝）

由於案件涉及多名死者，西九龍總區重案組立即接手調查，調查後相信印度籍女子為3名死者的母親。由於其中一名遇害女童口鼻有血漬，而案發現場檢獲的枕頭上亦發現血漬，故警方不排除她今早較早時以枕頭親手焗死3名女兒，惟死者的確實死因仍有待驗屍後確定。鍾雅倫稱，疑兇在案發後致電居於新界的母親稱「殺咗人」，母親即時叫幼子（疑兇弟弟）報案，警方隨即以涉嫌謀殺罪拘捕該名29歲印度籍女子。

據了解，疑兇過去曾聽過多名朋友表示，懷疑其丈夫在外另結新歡。鍾雅倫表示，警方初步相信疑兇行兇動機牽涉她與分居丈夫的感情問題，有可能涉及第三者，不排除被捕女子不想3名女兒交由他人照顧。案發前鄰居未聞涉案單位傳出吵鬧聲，警方調查相信3名遇害女童在送院時，已死去約一至兩小時，故相信兇案在今早發生。

3名女死者的父親（藍口罩）在現場助查。（翁鈺輝攝）

鍾雅倫指出，警方初步調查顯示疑兇與丈夫已分居約一年，她目前無業，與3名女兒居於案發劏房單位約11個月，以綜援維生。其中兩名遇害女童正就讀幼稚園，餘下一人尚未入學，無證據顯示母女關係不好，而疑兇的分居丈夫與她和3名女兒均已有一段時間沒有聯絡，暫無證據顯示丈夫與疑兇近期有吵架。

社會福利署證實，被捕女子與3名遇害女童為非政府機構綜合家庭服務中心跟進的個案。鍾雅倫表示，警方曾與社署了解，得悉涉事家庭之前有社工跟進，但個案已於去年年底結案。警方目前調查所知，疑兇沒有無精神病紀錄，亦無紀錄顯示她過去或現在曾接受過精神病治療，也沒有任何紀錄顯示涉事一家過去曾發生家庭暴力問題。

鍾雅倫表示，今次是一宗非常嚴重的家庭暴力案件，3名年幼無辜女童遇害，強調警方非常重視家庭暴力罪行、尤其是牽涉人命及嚴重受傷的罪行，警方一定會全力調查找出真相，希望幫到受害人。他亦呼籲市民多留意身邊朋友或家人，發揮鄰里互助及守望精神，希望專業人員可及早介入及避免悲劇再發生。

事發於今日（5日）上午11時01分，警方接獲一名女子（即女疑兇）報案，指在深水埗桂林街115號一唐樓單位內，「老公殺咗3個小朋友」，又曾提及丈夫持刀襲擊她及3名女兒。警方到場後，發現3名女童（2歲、4歲及5歲）昏迷不醒，送院後相繼不治。

警員在現場一帶搜索。（翁鈺輝攝）

當時女報案人的丈夫並不在場，大批警員荷槍實彈，封鎖一段桂林街搜索，追尋涉案男子。不過，警方調查發現，在單位內的女報案人，並沒有她所述的遇襲傷勢，而醫院消息顯示，3名女童均無表面傷痕，懷疑是遭焗死，警方因而對女報案人的證供存疑，經再三查問下，有人承認犯案。未幾，疑兇的亦駕車從外回來協助調查。

另一方面，警方於女報案人報警前4分鐘，亦接獲其家人報案，稱懷疑她持刀及有危險性，案件列發現精神紊亂人士，其後兩案合併處理。