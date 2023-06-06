東涌學校教學助理疑校內猝死　入職一年多鮮有請病假　校方感難過

東涌可譽小學一名38歲姓詹女教學助理，昨（5日）傍晚6時許被發現在校內暈倒，送院搶救後不治。該校總校長兼中學部校長麥敏潮，以及小學部校長梁惠芳，今午（6日）受訪時表示，詹女加入該校一年多，同事對她離世均感突然及難過，辦學團體會與其家人保持聯絡，如有需要會提供支援。



東涌嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學一名38歲姓詹女教育助理在校內猝死。（Google Maps截圖）

麥敏潮指出，詹女入職該校出任教學助理一年多，但不需進行教學職務，主要負責處理校內文件工作及協助教師的行政工作，例如在考試期間入試卷，以及收集有特殊需要學生的試卷，再交予教師改卷。校方指，雖然不清楚她的詳細身體狀況，但根據出勤紀錄顯示，她過往不常請病假。

麥敏潮又稱，詹女一向與同事合作愉快，大家共事一段時間，學校其他教職員對她詹女猝逝，均感到突然及難過。梁惠芳亦表示，希望詹女的家人心情可早日平伏。

消息稱，詹女上周一（5月29日）開始出現肌肉疼痛，同日前往北大嶼山醫院求醫，醫生診斷她為流感引致肌肉發炎，為她處方藥物。昨日其母見她出門上班，至昨午約5時詹女與同事聊天時，至沒有任何異常，不料至昨傍晚約6時，同事發現她伏於其座位桌上沒有反應，報警將她送院搶救，惜她終告不治。有急症科醫生估計，死者離世可能與流感有關係。警方將案列作「送院時死亡」跟進，死者死因有待驗屍後確定。

詹女被送往北大嶼山醫院搶救，惜最終證實不治。（資料圖片）

急症科醫生馮顯達表示，雖然流感不時會令身體肌肉出現疼痛，但形容有關情況屬於常見及短暫問題，不會有大的影響。他續指，死者的死因或與流感有關係，需視乎過去數天的病情變化，推斷當中會否誘發併發症，例如心肌炎，情況可能會惡化得較快。

馮顯達又指出，肺炎及腦炎的過程較慢，相信因此而導致短時間內死亡的機會不大，估計死因或與急性心肌炎有關。除流感引致心肌炎外，他指自身疾病亦是考慮因素之一。

警方表示，昨日（5日）傍晚6時15分，接獲東涌健東路一間小學的職員報案，指一名38歲姓詹的女子懷疑在上址一教員室內暈倒。人員接報到場，她昏迷被送往北大嶼山醫院治理，其後被證實死亡。死者死因有待驗屍後確定，案件列作「送院時死亡」跟進。