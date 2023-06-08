無證翁倒斃土瓜灣後巷　街坊指為「麵粉伯伯」盼領回遺體安葬

土瓜灣「麵粉伯伯」在區內擺檔多年，其手作麵粉魚仔為街坊熟悉，有網民今日（8日）在facebook發帖，表示相信一宗在3月22日發生於土瓜灣宋皇臺道的屍體發現案，死者正是「麵粉伯伯」，惟死者身上並無身份證明文件，料已被葬於沙嶺公墓，街坊希望向食環署領回其遺體安葬。

區議員楊振宇表示，「麵粉伯伯」已在區內駐紮多年，惟多年來不願與人接觸，目前希望可以設法找到伯伯的姓名和身份證，再找到合法的負責人出面，才有機會領回伯伯的遺體。《香港01》已就事件向食環署查詢。



土瓜灣「麵粉伯伯」在區內擺檔出售麵粉公仔多年，惟他疑已於今年3月離世。（To Kwa Wan 土瓜灣之友facebook圖片）

事緣警方於本周二（6日）發稿，呼籲市民提供3月22日九龍城一宗屍體發現案死者的資料。他為一名年約60至70歲中國籍男子，於3月22日中午約12時半被發現倒臥土瓜灣宋皇臺道22號一後巷，他身高約1.6米，瘦身材，蓄白短髮，被發現時上身赤裸，下身穿藍色長褲並摺疊至膝蓋位置，身上沒有身份證明文件，送往廣華醫院後證實不治。有網民今日（8日）在facebook發帖，表示相信死者是人稱「麵粉伯伯」的男子劉滿。

有網民在facebook發帖，表示3月22日九龍城宋皇臺道屍體發現案的死者，是人稱「麵粉伯伯」的劉滿，希望領回其遺體安葬，其後更新帖文表示，街坊已分頭向區議員楊振宇及社福機構求助。（To Kwa Wan 土瓜灣之友facebook截圖）

發帖網民形容，「麵粉伯伯」的手作麵粉魚仔「為不少街坊的集體回憶」，但伯伯估計居無定所，亦沒有可聯絡之家人，街坊又２近日警方及新聞機構發稿，始得知其離世消息，伯伯遺體無人認領，料已被安葬至沙嶺公墓。該網民因此希望聯同街坊，為「麵粉伯伯」處理後事，並已聯絡到殯葬禮儀師願免費協助跟進。

帖文一出引起不少九龍城、土瓜灣街坊關注。有網民稱曾致電向警方查詢死者是否「麵粉整手作個叔叔」，獲警員回應稱是，「佢地（哋）都想知麵粉叔叔仲有無親人係（喺）度」。該網民又說曾致電食環署，查詢有關從沙嶺公墓領回「麵粉伯伯」遺體重新安葬一事，該網民引述署方人員表示，「正常都係親屬先可以認領」，進一步詢問後，對方表示會嘗試協助跟進。牽頭希望領回「麵粉伯伯」遺體的其後更新帖文，指出街坊已分頭向區議員楊振宇及社福機構求助。

區議員：伯伯多年來鮮與人接觸 望尋回其身份證

九龍城區議員楊振宇回覆《香港01》查詢表示，街坊提及的「麵粉伯伯」已在區內駐紮多年，會在不同地方擺檔出售麵粉公仔，惟伯伯多年來不願與人接觸，即使街坊見到他在新冠疫情期間沒有口罩、希望送上口罩，或關心一句「食咗飯未」，伯伯都不願回應，故普遍街坊不知伯伯姓甚名誰，更不知道伯伯的住處，目前希望可以設法找到伯伯的姓名和身份證，再找到合法的負責人出面，才有機會領回伯伯的遺體。

九龍城區議員楊振宇楊振宇表示，「麵粉伯伯」多年來不願與人接觸，目前希望可以設法找到伯伯的姓名和身份證，再找到合法的負責人出面，才有機會領回伯伯的遺體。（九龍城區議會網頁圖片）

翻查資料，若發現任何屍體不能確認身份，警方會展開調查，在現場搜尋可能與死亡個案有關的資料，為死者印取指紋和掌紋及提取DNA樣本，並記錄死者身上衣物資料，以協助查證死者身份。警方亦會透過各種可行辦法，嘗試聯絡死者的近親。同時間，政府法醫科醫生會驗屍確定死者死因，驗屍工作完成後，遺體一般會繼續在殮房存放一個月。若警方在存放限期屆滿前成功聯絡死者家屬，而又毋須繼續保留遺體作調查用途，殮房會安排死者家屬辦理認領遺體手續。若存放限期屆滿後仍然無人認領遺體，殮房會通知食環署，署方會按既定程序將遺體土葬或火葬。

涉案遺體自3月22日被發現至今已逾兩個半月，《香港01》正向食環署查詢是否有市民聯絡該署認領遺體、署方目前是否已得知遺體身份，以及遺體是否已被安葬於沙嶺公墓等，正候回覆。