香港發現屍體案大增　食環推「無人認領遺體」系統使用教學

【食環署「無人認領遺體搜尋系統」】本港每年都有不少遺體無人認領，而近月自殺、發現屍體、送院前或送院時死亡數字都較去年同期上升，引起關注。有網民就發現，食物環境衛生署（食環署）原來有「無人認領遺體搜尋系統」，讓市民搜尋屍體，使用方法可看內文。

處理無人認領遺體做法

（資料圖片）

根據現行做法，對於身份已明但無人認領的遺體，公立醫院會按醫院管理局指引，聯絡死者親屬認領遺體；若未能聯絡死者親屬或沒有相關資料，便會尋求警方協助；若遺體最後仍無人認領，醫院會將遺體轉交食環署，按程序土葬或火葬。

若屍體不能確認身份，警方會調查死者身分；政府法醫驗屍工作完成後，遺體一般會繼續存放殮房一個月，若警方在限期屆滿前成功聯絡死者家屬，又毋須繼續保留遺體作調查用途，殮房會安排死者家屬辦理認領遺體手續；若存放限期屆滿仍無人認領遺體，殮房會通知食環署，按程序土葬或火葬。

無人認領遺體搜尋系統使用教學

（食環署網頁）

食環署周一（2019年12月30日）更新網頁時，有「無人認領遺體搜尋系統」，可瀏覽過去10年食環署接收的無人認領遺體資料，讓相關人士尋找先人及處理相關事宜，但要先輸入逝者姓名等。

使用方法如下：（點小圖放大看）

食環署網頁：按此

「無人認領遺體搜尋系統」在網上引起熱論，但亦有網民質疑成效，「無身份證既無名氏都搵到？」、「即係點？我搵唔到佢條屍點知佢死咗」。

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