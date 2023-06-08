土瓜灣麵粉伯伯｜街坊讚有骨氣　不忍亂葬公墓　促政府酌情處理

「劉滿走江湖」—— 1張小小工作枱，配以5字檔口名，勾勒出土瓜灣幾代人的集體回憶。以手作麵粉魚仔聞名的土瓜灣「麵粉伯伯」，驚傳3月倒斃九龍城後巷後，因無身份證明文件、無人認領遺體，最終被草草葬於沙嶺公墓。

回憶已逝，卻仍未落幕，政府「正常」的程序遇上一班「不正常」的熱心街坊，於心不忍自發向相關部門希望領回遺體好好安葬，但因非親非故而波折重重；有自願協助的殯儀業界人士亦坦言「好難搞」。街坊盼麵粉伯伯鹿有尊嚴地走最後一程，「多謝佢喺我哋生命出現過！」亦希望藉此喚起對無家者身後事的關注，促政府酌情處理。



土瓜灣街坊馬小姐及Victor，牽頭為麵粉伯伯處理身後事，連日來向警方及食環處等部門打探，又聯絡殯儀業界及區議員協助，但因非親非故，沒有身份證，連麵粉伯伯真名是否「劉滿」亦不得而知，至今仍無功而還。居於區內約8年的馬小姐稱，18歲開始成為麵粉伯伯的「忠實擁躉」，形容他沉默寡言，默默耕耘，5蚊一支魚仔，多年來鐵價不二，「佢賣5蚊，有時街坊畀20蚊、100蚊咁。」

馬小姐聽其他街坊透露，麵粉伯伯曾與母親相依為命，惟早年其母離世後，伯伯獨自露宿後巷多年。3月22日當日，有街坊曾見到麵粉伯伯被送上救護車，自此音訊全無。直至警方發出呼籲，她致電警方查問後才確定為麵粉伯伯，得悉伯伯疑被草草安葬至沙嶺公墓，大感不忍：「如果有人可以幫佢善後，咪盡少少力囉！」

土瓜灣「麵粉伯伯」是區內集體回憶。（網上圖片）

Victor則居住土瓜灣逾20年，幼稚園懂事開始已見麵粉伯伯在區內擺檔，用滿布皺紋的雙手，搓成一個個色彩斑斕的麵粉卡通公仔魚，「廿年如一日，裝束一樣，夏天赤膊上身，孭住個手作枱。」他指麵粉伯伯從不主動「講嘢」，但面帶笑容，為人友善，而且有骨氣，自給自足，「送口罩都唔要，送錢畀佢唔要，話過要自力更生，凡事靠自己。」

他指麵粉伯伯過往多於世運公園及北帝街一帶出沒及擺檔，是區內街坊的集體回憶，「佢無意中聯繫咗好多唔識嘅街坊，多謝佢喺我哋生命出現過。」對於麵粉伯伯離世感到痛心，「唔希望佢不明不白就咁葬喺沙嶺公墓，得返個冧把（編號），會磨滅咗佢個故事，要畀佢有尊嚴咁走」。Victor希望政府能酌情處理，能得知沙嶺編號，以非親屬身分領取遺體或骨灰。

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與馬小姐及Victor同行的，亦有一名自願協助的殯儀業人士，他坦言「好難搞」。他稱，遺體類似財產，需有人承擔責任，雖然之前曾成功幫過其他露宿者處理身後事，但無名氏較為複雜，「香港人如沒有身份證是不能葬在墳場，遺體唔係阿豬阿狗都拎得。」他希望政府檢討關於無人認領遺體的相關制度，「如果民間願意負責，點解唔可以判畀民間呢？我好想知道市民有心做，會唔會重新檢討相關制度？」

今年3月22日中午約12時半，麵粉伯伯被發現倒臥於宋皇臺道22號一後巷，他昏迷被送往廣華醫院後，回天乏術。由於其身上沒有身份證明文件，警方未能確定其身份，直至6月6日才呼籲市民提供消息，初步相信死者年約60至70歲、高約1.6米、瘦身材、白短髮；被發現時上身赤裸，下身穿藍色長褲並摺疊至膝蓋位置。