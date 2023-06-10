紅磡開槍│黑幫毒販駕影子車遇查撞警車　警：調查顯示開槍合理

紅磡今日（10日）發生開槍案，警方於公主道近紅磡警署對開截查一輛可疑私家車時，私家車疑欲逃脫，倒車並衝前猛撞交通警車，在場兩交通警各開一槍，25歲姓李男司機其後被警員制服拘捕，事件中無人受傷。警方檢獲80包懷疑可卡因，市值約10萬元。警方表示，涉事影子車曾於今年3月於元朗區報失，疑犯有案底及黑社會背景，警方將繼續調查背後的販毒集團及疑犯偷車原因。消息指，疑犯屬尖沙咀「新義安」派系。



警方拘捕行動期間，有兩名警員分別開槍打中影子車右邊車身及左後方玻璃窗，最後成功制服疑犯。多名記者問及警方為何選擇於鬧市開槍，西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫表示，警員開槍有嚴格守則，確保有目標才會開槍，當時疑犯駕駛私家車並撞到其他車輛，警員為保護自己及其他道路使用者，口頭警告無效下才會開槍，初步調查顯示警員開槍是合理。據悉，兩警均為入職以來首度開槍。



西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫交代案情。（梁偉權攝）

涉事私家車左後座車窗破裂。（梁偉權攝）

警：疑犯身上沒有武器 駕車撞其他車輛

被問到警方為何選擇開槍，除了口頭警告當下會否有其他制服方法。鍾雅倫指，當時疑犯身上沒有武器，其武器就是該輛車。當時疑犯正駕駛，用車撞前及撞後。若警員不阻止，疑犯可能會撞向其他道路使用者包括警員，警方別無他法下拔槍及開槍。

被問及公主道道路繁忙，警方開槍會否危害其他道路使用者。鍾指，沒有一個警員會隨便開槍，警員為保護自己及其他人，逼不得已才會開槍。警員下車後警告約2至3次，疑犯沒有遵從警告，倒車及撞車，嘗試再入前波。警員隨即口頭警告及開槍，過程一、兩秒內發生，形容事發千鈞一髮之際。鍾強調，警員開槍有嚴格守則，確保有目標才會開槍，調查顯示警員開槍是合理，他強調所有警員都是受專業訓練控制槍械。當時警員開門制服疑犯，疑犯曾反抗，警員維持持槍姿勢及開槍後已將槍支放回槍袋。

該名25歲姓李私家車司機，涉嫌「販運危險藥物」、「無牌駕駛」、「危險駕駛」、「使用汽車時沒有第三者保險」及「使用虛假文書」被拘捕。鍾指，疑犯有案底及黑社會背景，相信疑犯為毒販，利用偷車販毒及送貨，正調查是否疑犯偷車，不排除他背後有集團控制。事發時，原有車牌車主的朋友發現車輛於窩打老道出現，認為車上並不是友人於是報案揭發，無資料顯示與易通行有關。

+ 1

事發上午11時45分，警方於紅磡追截一輛可疑車輛時，有警員曾開兩槍。警員最終在紅磡警署對開公主道截停可疑車輛，並拘捕一名男子。事後大批軍裝警員趕到現場支援及調查，涉事可疑車輛左邊車窗玻璃破裂，其後一名身穿黑色短衫短褲的人士蒙頭套及鎖上手銬，被押上警車。

現場所見，涉事私家車司機位車門的手柄位置有一個疑似彈窿，左後座車窗亦破裂，而車頭由於曾經撞過警車及路邊鐵欄，亦明顯受損。

男疑犯由警員看押在場調查。（梁偉權攝）

大批警員到場調查

