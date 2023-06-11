牛池灣斬人案｜警與食環3日三赴牛池灣街市洗太平地　再發一告票

牛池灣上周四（8日）發生斬人案翌日，警方聯同食環署到女傷者正作的牛池灣街市「洗太平地」，共發出14張定額罰款通知書及6張傳票，其中女傷者工作的菜檔，店主遭食環署發告票。其後在昨日及今日（10日及11日）下午，黃大仙警區再次聯同食環署人員在清水灣道、牛池灣街市一帶展開跨部門聯合執法行動，打擊店舖非法擺放貨物或物品在公眾地方而對其他人造成阻礙，兩日行動中，人員分別就公眾地方造成阻礙及在公眾地方潔淨罪行，各發出一張定額罰款通知書。



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上周五（9日）下午約2時半，警方包括反黑組探員與食環署人員抵達牛池灣街市，打擊店舖阻街，由食環署人員「打頭陣」，手持相機拍攝街市內店舖擺賣情況，其間人員提醒店員把超出店舖範圍的貨品移走收好，店方亦合作聽從。警員與食環署人員其後巡至懷疑受襲女店員工作的蔬果店，要求店方收起佔用道路的貨品，食環署人員並向一名報稱是店長的紅衣男子，發出一張告票。男子與店員將貨物收回較貼近店內的位置，人員則繼續在街市內巡邏。行動中相關人員則共發出14張定額罰款通知書及6張傳票。

警方呼籲店舖負責人和其他持份者，切勿非法擴展營業範圍及擺放貨物或物品在公眾地方或馬路上，對行人或車輛的流動造成阻礙；又指將繼續加強巡邏，並繼續聯同食環署密切監察情況及持續嚴厲執法，以打擊店舖阻街問題。

▼6月9日警方與食環署巡查牛池灣街市情況▼



食環署人員「打頭陣」，手持相機拍攝牛池灣街市內店舖擺賣情況。（陳浩然攝）

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至於上周四（8日）晚牛池灣的斬人案，一名43歲非華裔女子在港鐵彩虹站近C1出口對開行人隧道，遭一名男子以刀斬傷，疑兇其後逃去。案件列作「傷人」，交由東九龍總區反三合會行動組跟進，正追緝一名年約30至40歲男子，身高約1.65米，案發時身穿灰色及白色上衣、黑色短褲，女事主手腳和背部受傷，清醒被送往聯合醫院治理，一度情況嚴重，其後轉為穩定。消息稱，事件涉及兩間連鎖菜檔的糾紛，以往亦曾釀襲擊案。

▼6月8日牛池灣行人隧道斬人案現場及警方調查情況▼



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