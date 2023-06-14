海關破洗黑錢集團　9100萬美金可充公？　過去6年逾$12億上繳庫房

海關破獲一個洗黑錢集團，安排11人頻繁往返香港和土耳其伊斯坦堡，合共41次攜帶巨額美元入境，海關人員至今拘捕23人包括主腦及骨幹成員，檢獲合共約9100萬元美金，總值約7億港元，屬同類案件涉款金額最高的一宗。

案中檢獲的巨額美鈔，日後何去何從？據正常程序，海關會於檢控涉案人士及定罪後，向法庭申請將相關款項充公。而根據紀錄，過去6年充公資產金額逾12億元。



行動中，海關人員檢獲合共約9100萬元美金，總值約7億港元。（羅敏妍攝）

經檢控及定罪後 可向法庭申請充公款項

一般而言，海關在拘捕涉案人士及檢取相關犯罪得益後，會視乎證據並諮詢律政司意見，向有關人士作出檢控，在他們被定罪後，海關會根據《有組織及嚴重罪行條例》，向法庭申請將相關款項凍結或充公。而在特殊情況下，例如涉案人士被定罪前已潛逃離港，海關亦可經特定程序向法庭申請充公款項。

過去6年凍結超過$90億 充公逾$12億

根據由警務處及海關人員組成、專門負責管理可疑交易舉報機制的機構「聯合財富情報組」數字顯示，今年截至5月31日共接獲逾3.1萬宗可疑交易報告，而過去6年（2016至2022年），因洗黑錢被定罪的總人數達633人，凍結超過$90億，而充公金額達$12億。

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海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文交代案情時表示，自今年1月初，海關留意到一個由2名香港男子所操控的集團，安排共11名港人多次乘航班往返香港和土耳其伊斯坦堡，他們抵港後會向機場海關申報攜帶巨額美元入境，每人每次攜帶的現金由130萬至534萬美元不等。他們報稱代表兩間位於土耳其的公司將現金帶入境，用作鑽石或珠寶貿易，惟他們無法提供兩間公司在本地代表的身份，只推說稍後有人通知交收現金。

相關人士通常二人同行，以行「孖必」形式入境，每次只攜帶極少個人行李，並將大量包裝好的現金放在背囊或手提包內。由今年1月起至海關行動當日，該集團累計申報了41次大額現金，總共涉及9100萬美元，大約7億港元。最高峰時一個月內輸入22次。

財富調查第一組指揮官黃貞富指，海關根據出入境現金申報記錄作風險評估，發現情況極不尋常，於是鎖定11個人展開調查，並於5月24日採取拘捕行動。當日海關發現該集團其中兩名負責運送現金的成員將於在傍晚時分抵港，人員見時機成熟，並於機場和市區部署。當二人抵港後向海關報稱代表一間土耳其公司運送534萬美元的現鈔，二人其後前往機場客運大樓附近的停車場，將現金交給負責接頭的三名集團成員，三人乘私家車將現金運送去尖沙咀一個商業單位。

5月25日凌晨時分，海關突擊搜查該尖沙咀商業單位，當時三名接頭人在單位點算和重新包裝大量美元現鈔，人員即時拘捕三人，同時兩名負責運現金的成員亦分別在大圍和粉嶺被捕。海關在商業單位內檢取由土耳其運抵港的534萬美元現鈔（折合逾4100萬港元），人員亦在單位內發現大量空置的行李箱和背包，多部數錢機、電腦、多部手提電話和大量銀行入帳的單據等。

由5月25日至6月13日，海關一共拘捕23名本地男子，當中包括兩名洗黑錢集團主腦、兩名集團骨幹成員、兩名公司董事、多名是負責從土耳其帶現金到港的集團成員，以及多名在商業單位裡處理現金的集團成員，他們全部涉嫌串謀洗黑錢，現正保釋候查。