西環麥當勞斬人案｜案發麥當勞今午重開　街坊稱食客較往日少

西環山道麥當勞前日（18日）的斬人案，姓王（38歲）男經理被姓陳（29歲）男職員斬傷，頭骨骨裂，一度命危；姓陳疑兇被控一項有意圖而傷人罪，今日（20日）在東區法院提堂，押後案件至8月15日再訊。



涉事麥當勞暫停營業一日半後，今日（20日）下午重開。《香港01》記者現場所見，店方安排另一經理「坐鎮」。有居於附近數十年的女街坊，今午到山道麥當勞買外賣。她表示不認識捱斬男經理，又稱平日該麥當勞食客多是學生，但覺得今日店內食客較往日同一時段少，認為部分人可能因斬人案而未敢光顧。



前日下午斬人案發生後，受傷男經理滿身鮮血、情緒激動，一名身穿背心的男子從後抱住經理，並聯同其他職員為他止血。消防處事後證實，一名服務消防處逾20年的消防總隊目在場，發現男事主受傷且流血不止，隨即為他急救及留守現場等待救護人員支援，並於現場協助警方調查。

▼一名身穿背心的男子從後抱住經理▼



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捱斬男經理後腦及後頸均有刀傷，且頭骨骨裂，需接受手術，一度命危，其後情況已轉為嚴重。至於疑兇被控一項有意圖而傷人罪，今早在東區裁判法院提堂，案件押後至8月15日再訊，疑兇沒有保釋申請，還押懲教署看管。

▼事發當日現場情況▼

