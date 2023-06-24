國泰客機事故｜乘客忍淚小紅書述逃生經過：滑滑梯踩到人很抱歉

國泰航空CX880客機原訂今日（24日）凌晨，從赤鱲角機場起飛前往美國洛杉磯，但機組人員偵察到技術故障終止起飛，飛機返回登機閘口，乘客經逃生滑梯離開飛機，有11名乘客沿逃生梯瀡落地面時受輕傷送院，其中9人已經出院。猶有餘悸的乘客在社交平台講述逃生經過，指在機上聽到巨響後陸續離開機艙逃生，原本她只看到機翼以為要跳機，後來感受到軟軟的氣墊，由於聞到燒焦味擔心會爆炸，所以立即滑滑梯然後拼命向前跑，對於滑滑梯期間，踩到一名男士感到「很抱歉」。



小紅書用戶「如恩Rain」講述事發及逃生經過，指當時飛機向前起飛時突然急刹車，她嚇了一跳，機師廣播稱機械故障，需要「go back（返回）」原地等待，然後突然在其座位左前方發出「咕咚巨響」。

由於她沒有聽清楚廣播內容，只好跟隨其他乘客解安全帶，並起來拿雙肩包離開座位。她不知道要往哪個門走，於是返回入機艙時近商務艙的門「有序向前走」，艙內沒有出現推讓情況。她表示「出了艙門之後腦子什麼也看不見只看到機翼，我以為我要跳下去（跳機）了，但我的身體不由自主隨著人群往左走。我看不到腳下，但我感受到是氣墊，軟軟的。我聞到一股燒焦的味道，我所感受到的就是下一秒可能要爆炸。再往前抬頭看到有人滑滑梯，我沒有看滑梯下面，我沒有時間把雙肩包背在雙肩上，單肩直接往下沖。」

滑滑梯期間她好像踩到一名男士，當下沒有說對不起，現在感到「很抱歉」。因為她怕別人踩到她，所以拼命跑，「跑了幾步我就想下一秒可能爆炸，我只能更拼命往前跑。 我跑到人群站著的地方手腳都軟了，現在手都還在抖。」後來她走樓梯到達客運大廈，仍然猶有餘悸，滿腔淚水。