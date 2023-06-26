兩幼女被餵懷疑危險藥物　醫生指外國大麻合法致誤食多　籲勿購買

天水圍一對分別2歲及4歲的女童，被表姑媽餵食懷疑危險藥物，昏迷留醫，現時情況嚴重。據指女童父親承認家中有「大麻糖」，兩女可能誤食。兒科醫生伍永強表示，近年外國許多地方大麻合法化，部分的包裝如一般食物難以分辨，本港家長在外國購買食物、糖果時，未必知道有大麻成分，或者以為即使含大麻只是小事，便偷帶回港存放。然而，對孩童而言，「只要係糖就會食」，更會愈食愈多，但進食後吸收需時，長達數小時才會出現效果，「到嗰陣時先發現咪變咗遲」，他並指外國有孩童誤食後死亡的案例，呼籲家長不應購買大麻製品。



伍永強指出，多個國家近年大麻合法化，例如加拿大、美國一些州份，廠商會將大麻加入糖果、餅乾或飲品，但包裝上只有細小警告字句，小童甚至家長都未必懂得看。雖然外國合法化後有宣傳教育，包括如何安全及妥善收藏，但幼童服食大麻製品的家居意外仍有增加。

他續指，大麻用吸煙的方式吸食時，很快便「上腦」，會即時有效果；但混入糖果進食，人體吸收會較慢，開初吃時更會有興奮現象及好吃，會愈吃愈多，直至數小時後才會出現暈眩、有睡意、作嘔等負作用，「可能係三、四個鐘頭之後，已經食咗好多，到嗰陣時先發現咪變咗遲，外國好多有啲咁樣引起昏迷，小朋友抽筋，要入ICU，甚至死亡個都有。」

而服食大麻，最主要是影響神經系統。若是輕症，小孩會出現神智錯亂，「亂晒籠、亂郁、亂講嘢」；但劑量大時，會暈眩、昏迷、抽筋等。醫生會根據臨床判斷，決定患者是否需要入住深切治療部。由於現時針對大麻沒有任何解藥，醫護人員只能提供支援性治療，由患者靠自身排走毒素。

伍永強提醒，家長應注意不要在國外購入大麻成分製品，即使「自己貪得意」帶回港，如家中有小朋友亦應妥善鎖好，不要讓小朋友接觸得到，家長作為照顧者應負上責任。