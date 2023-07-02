前男友闖旺角劏房單位擸剪刀襲夫婦　現場血跡斑斑大門現血手印

菜販闖入旺角新填地街一個劏房單位，初生口角繼而動武，就地拿起剪刀等利器襲擊前女友及其丈夫。姓蔡（47歲）菜販涉嫌「傷人」被捕，兩名傷者清醒送院。現場血跡斑斑，門口遺下血手印，鐵閘有被撬過的痕跡。警方強調是次案件和七一回歸活動無關，只是個別暴力事件。



事發於7月1日晚上9時16分，37歲姓江男子、38歲姓鍾妻子，與一名47歲姓蔡男子在旺角新填地街455號一個單位懷疑因感情問題爭執。蔡男疑破門闖入單位，與夫婦口角其後動武，在單位內拿起剪刀等利器襲擊兩人。3人糾纏到地下位置，驚動鄰居及途人報警。

旺角警區刑事總督察陳孟豪交代案情指，在現場一帶展開高姿態巡邏的警員接報迅速到場，在大廈門外截停3人，他們同告受傷，警方拘捕該名47歲男子，報稱菜檔員工陳孟豪強調是次案件和七一回歸活動無關，只是個別暴力事件，警方因應七一回歸進行高姿態巡邏，因而迅速回應案件阻止事件惡化和受害人繼續受傷。

蔡男涉嫌「傷人」被捕，現正被扣留調查，江男頸部及手肩受傷，鍾婦則背部受傷，清醒被送往廣華醫院治理，案件交由旺角警區重案組繼續跟進。

旺角警區刑事總督察陳孟豪交代案情。（黃江奇攝）