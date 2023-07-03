旺角冧石屎｜簷篷涉僭建　大廈9年前強制驗樓　本月底商修葺招標

旺角道30-36號寶安大廈昨午（2日）有外牆簷篷墜下，石屎剝落連同大量鐵支雜物墮地，擊毀一輛貨車，司機受傷送院。屋宇署繼昨日回覆《香港01》查詢，指出整體樓宇結構沒有明顯危險後，今晚再發稿表示，署方經翻查紀錄後，確認墜下的簷篷屬大廈16樓一住用單位的僭建物。



屋宇署昨（2日）派員到場視察，發現寶安大廈，16樓外牆有簷篷墜下，另外牆有個別簷篷及伸建物有鬆脫情況，但整體樓宇結構沒有明顯危險。現場所見大廈天台簷蓬有一處缺損。（王譯揚攝）

屋宇署表示，寶安大廈有57年樓齡，署方早在2014年就樓宇的公用部分，向大廈業主立案法團發出強制驗樓法定通知，法團參加市區重建局的樓宇復修資助計劃，市建局在2021年3月批准有關資助申請。法團委聘的註冊檢驗人員於今年3月向屋宇署提交檢驗報告，建議需進行修葺工程，現時顧問公司正準備有關修葺工程的招標文件，並預計於本月下旬與法團商討承建商招標事宜。

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屋宇署強調，雖然大廈已驗樓，但仍需完成修葺工程，方會被視為遵辦相關強制驗樓法定通知。根據《建築物條例》第40（1BC）條，任何人無合理辯解而沒有遵從強制驗樓的法定通知，即屬犯法，可處第五級罰款（現時為5萬元）及監禁一年，並可就罪行持續的每一天，另處罰款5,000元。屋宇署會繼續與法團跟進，敦促其盡快展開維修工程，並在有需要時考慮採取執法行動，以確保有關法定通知適時獲得妥善遵辦，保障住戶及公眾安全。

石屎碎片橫跨現場往洗衣街方向的4條行車線，地上亦有鐵支及疑似窗框等雜物，被擊中的密斗貨車停泊路邊。（王譯揚攝）

事發在昨午約2時半，警方接報旺角道與通菜街交界有石屎從高處墮下，擊中一輛密斗貨車，事發後石屎碎片橫跨旺角道往洗衣街方向的4條行車線，地上亦有鐵支及疑似窗框等雜物，附近商舖亦受波及，有壽司店店員忙於將碎片從舖面掃走，現場並有大批途人圍觀。《香港01》獲讀者提供貨車「傷勢」照片，可見貨斗頂部被下墜的雜物擊穿，從內裏可見有布料及疑似海綿等物料從破口穿出，亦有碎片散落在貨斗內。56歲姓趙貨車司機僅在閃避時扭傷頸及腰感痛楚，清醒由趕至的救護員送廣華醫院治理。警方就案件拘捕一名單位業主及一名業主立案法圑主席，案件交由旺角警區刑事調查隊第六隊跟進。

警方初步調查後相信，石屎及雜物從旺角道寶安大廈天台簷蓬位置跌下，簷蓬損毀位置長約4至5米、闊約半米，地面受影響範圍面積約30米乘30米。消防及屋宇署人員其後到場，有消防員為一名屋宇署女職員戴上頭盔及安全扣，並陪同她登上雲梯升到上空視察受影響位置，消防另在現場清理仍有潛在危險的石屎。警員其後拘捕兩名男子，涉嫌容許物體從高處墮下。據悉天台外牆簷蓬倒塌位置位於16樓一個單位上方，其中一名55歲姓何被捕人是該單位的業主，另一62歲姓陳被捕人則為寶安大廈業主立案法圑主席。

屋宇署：整體樓宇結構無明顯危險 外牆鬆脫物件已移除

屋宇署昨日回覆《香港01》查詢表示，昨午約3時接獲警方通知，旺角道30-36號寶安大廈外牆石屎剝落，隨即派員到上址視察，發現上址16樓外牆有簷篷墜下。該署人員在消防處協助下，用升降台到大廈外牆視察，檢視後認為整體樓宇結構沒有明顯危險，但外牆有個別簷蓬及伸建物有鬆脫情況。經消防處協助下，外牆鬆脫的物件已經移除，相關道路已於晚上約7時半全面解封。屋宇署將與有關業主及大廈業主立案法團繼續跟進大廈外牆簷蓬的情況，以確保公眾安全。