旺角寶安大廈再冧石屎　附近路段一度全線封閉　屋宇署航拍視察

旺角再有大廈石屎剝落，今日上午8時許，旺角寶安大廈大量石屎剝落，石屎最大有拳頭般大，幸無人受傷。消防與警方商討清理現場，並架起雲梯了解冧石屎樓層及範圍。消防員登上天台，視察16樓涉嫌僭建的簷篷；屋宇署則出動航拍了解。



消防員及屋宇署人員登上天台，視察16樓涉嫌僭建的簷篷。（蔡正邦攝）

+ 6

事發時在附近落貨的何先生聽到石屎墮下時發出巨響：「大聲係大聲啲呀，（石屎）散X晒呀。」他直言「驚㗎」，當時亦都有男途人被嚇一跳。他指旺角道好多人行，幸好不是下午繁忙時間，而且事發時剛好轉紅燈，車輛未有駛經，否則後果不堪設想。附近商戶指事發時聽到「嘭」一聲，幸好該段時間行人不多，沒有造成人命傷亡。

現場消息指，今次冧石屎位置，與上次一樣。這是寶安大廈4日內第二次石屎剝落，周日（7月2日）大量石屎、鐵枝等雜物從高處墜落，當中有貨車被石屎擊中。經屋宇處調查，墮下的石屎簷蓬為16樓僭建物。

受事故影響旺角道往洗衣街方向近花園街一度全線封閉，運輸署呼籲駕駛人士考慮改用其他道路，現時上址交通繁忙。

屋宇署在第一次事故後表示，寶安大廈有57年樓齡，署方早在2014年就樓宇的公用部分，向大廈業主立案法團發出強制驗樓法定通知，法團參加市區重建局的樓宇復修資助計劃，市建局在2021年3月批准有關資助申請。法團委聘的註冊檢驗人員於今年3月向屋宇署提交檢驗報告，建議需進行修葺工程，現時顧問公司正準備有關修葺工程的招標文件，並預計於本月下旬與法團商討承建商招標事宜。

目擊者何先生事發時在落貨，聽到石屎墮下時發出巨響。（陸家輝攝）