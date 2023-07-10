塘尾道工廈墮石屎毀車　屋宇署發勘測令　承建商明早搭棚檢查修葺

大角咀塘尾道福強工業大廈今早（10日）有外牆石屎剝落，一輛駛經的Benz私家車遭擊中，車頂刮花，司機及乘客幸無受傷。屋宇署今晚發稿表示，涉事大廈的物業管理公司已按屋宇署指示，移除外牆鬆脫飾面及批盪，並已安排承建商明早（11日）在大廈外牆加設棚架檢查及修葺。屋宇署亦已於今午向有關業主發出勘測令，要求其委任認可人士勘測有關外牆，並提交勘測報告及修葺方案。署方會密切跟進事件。



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屋宇署指出，福強工業大廈樓高15層，樓齡43年。該署今早約11時接獲警方通知，指旺角塘尾道66號福強工業大廈外牆有批盪剝落，署方隨即派員到上址視察，發現該大廈A座4樓面向塘尾道一單位的外牆窗簷有部分飾面及批盪剝落，檢視後認為整體樓宇結構沒有明顯危險。大廈物管公司除按屋宇署要求，即時安排註冊承建商以升降台移除大廈向塘尾道的外牆鬆脫飾面及批盪外，亦已安排承建商明早（11日）早上在大廈外牆加設棚架，以展開詳細檢查及修葺工程。

事發在今早（10日）10時許，塘尾道66號福強工業大廈外牆一塊面積約2呎乘4吋的外牆石屎剝落，擊中途經的一輛Benz私家車。Benz車頂被刮花，佈滿石屎碎，車上女司機及男乘客沒有受傷，在現場協助調查。現場消息指，石屎剝落的外牆位於4樓，警員其後在在現場調查。