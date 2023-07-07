寶安大廈冧石屎｜市建局：風險低3年才批驗樓資助　40%大廈未驗樓

旺角道寶安大廈4日內兩度發生外牆跌石屎意外，市區重建局樓宇復修總監何志偉今日（7日）在電台節目表示，市建局在2018年推出「樓宇更新大行動2.0」接獲大量申請，評估後認為寶安大廈風險較低，故在前年3月的最後一輪才批出「原則上批准通知書」，以免推出大量工程招聘，影響招標價格及工程質素。他又指，寶安大廈隨後受疫情影響，無法召開業主立案法團，故獲批准推遲至去年9月才揀選工程顧問。



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疫情礙寶安大廈維修招標進度 延至去年9月揀選工程顧問

何志偉早上在港台節目《千禧年代》表示，寶安大廈是2018年推出的「樓宇更新大行動2.0」獲批通知書的五個批次中，第五批大廈之一，亦即是最後一輪獲批大廈。他解釋，當局一向會按風險評估，包括考慮樓齡、樓宇狀况、是否有法定命令未遵辦等風險評估因素，分批發出資助，以避免影響工程價格及質素．

他續指，雖然大廈獲批通知書後，一般要在一年內展開維修工程，惟大廈前年11月招標委聘顧問，但收標後受疫情影響，無法召開業主立案法團，故在市建局批准下，拖延至去年9月才揀選工程顧問。

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舊樓維修一般需時三年

他又提到，市建局會按照聘請顧問或承辦商所需時間、大廈本身的問題等，考慮是否批准延期。他指，一般需時24個月內聘用承辦商，另加6至12個月做維修工程，亦即合共需時三年才可完成整個維修程序，強調寶安大廈受疫情影響，所需時間就更長。

至於其他已獲資助通知書的大廈，何志偉則指，有60%大廈已聘請獨立顧問檢視樓宇；亦有一半大廈已聘請承辦商，當中40%工程已竣工，他強調疫情放緩後，大廈法團已積極開會，當局亦會提供協助，包括網上開標、提供會議室等，希望能協助法團盡快動工。