旺角冧石屎｜余寶美指同事已盡力　或未察微細異樣：經一事長一智

旺角寶安大廈在4日內兩度冧簷篷及批盪，屋宇署署長余寶美今(6日)於電台節目表示，涉事單位外牆移除僭建簷篷再有批盪剝落，相信或因兩者之間出現微細裂縫有關，署方昨日已搭棚將同層其他鬆脫物一併移除，業主立案法團亦已在低層加裝防護措施。



外間批評屋宇署檢查流程馬虎，她強調，同事已盡心盡力按署方指引辦事，亦即時研判另覓消防處協力，出動雲梯拆除鬆脫物，但或未有察覺批盪微細異樣，以槌敲擊外牆的測試亦非署方緊急做法，承認經一事長一智，日後會檢視相關流程。



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余寶美表示，屋宇署已於周日即時移除所有鬆脫物，亦有消防處出動雲梯協助移除工程。昨日事故再發生後，屋宇署已派員視察，發現涉事單位外牆有批盪剝落，並於單位所在的16樓面向旺角道位置搭建飛棚，將其他單位鬆脫物一併移除，業主立案法團亦已在低層加裝防護措施。

被問到何以再次發生事故，她表示，按屋宇署處理緊急個案指引，會先處理最緊急部份，即時移除鬆脫物，翌日會再與業主商討進一步檢視。有立法會議員批評屋宇署做法馬虎，她則表示，同事已跟足指引，盡最大能力處理，即時移除鬆脫物，但可能未能察覺批盪的微細裂縫位置，「要近距離先見到」，認為今次經一事長一智。

她於商台《在晴朗的一天出發》指，涉事單位位置較高，按慣常做法一般會留待翌日封路處理，但同事當時研判後，決定聯絡消防處協助，出動雲梯即時移除鬆脫物，「同事無經訓練都跟上去，都好大膽」，完成移除工程亦已逾晚上8時。

屋宇署署長余寶美（資料圖片/余俊亮攝）

她又提到，今次大型簷篷下墜是少見情況，另或由於簷篷上方有較多批盪，倘有移動亦會出現微裂痕，亦因經歷大雨及暴曬關係，致批盪剝落：「呢個都係經驗，要確保簷篷上面批盪要穩陣。」

敲牆測試非慣例不屬指引 余寶美認或須檢視緊急處理做法

她指，以往外牆批盪等非緊急部分一般留待業主處理，敲牆測試亦非屋宇署指引之內，「用鎚仔敲打，係一般維修需要，未必去到即時危險去做。」她承認未來或須檢視緊急處理做法。

截至今年5月有4千多幢大廈未遵從強制驗樓命令

余寶美說，署方將再次檢視強制驗樓通知大廈名單，並加強跟進。她指，涉及公用部分的大廈涉7千多幢，截至今年5月，未遵從命令共有4千多幢，但當中有不少大廈正在進行工程，包括有2千多幢已獲批樓宇更新大行動資助，「未起步嗰啲會睇緊啲。」若有大廈無依從維修令，署方亦會按需要進場代辦工程，事後會向業主收取工程費用及附加費。她於《在晴朗的一天出發》則指，署方近年已加強檢控工作，由以往每年發出幾十張告票，增至去年2000多張。她又指，署方未來亦會檢視有否需要加強罰則。