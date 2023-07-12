小姊妹誤服大麻糖　警拘涉事網售集團2男　檢「可樂糖」形大麻糖

上月天水圍一對分別2歲及4歲姊妹於家中誤食大麻糖，之後口吐白沫，昏迷送院，幸留醫後回復清醒，警方以涉嫌藏毒及「虐兒」罪起訴涉事25歲父親。警方經進一步調查後，發現涉事大麻糖是透過網上社交平台購買，上月開始採取情報主導行動，並鎖定一個販賣大麻類毒品的團伙，及一個位於新蒲崗一工廠大廈的毒品儲存倉庫。



警方在昨日（11日）採取拘捕行動，分別於工廈單位及車輛合共搜出18包大麻糖，306克大麻花、182支大麻煙油及4張LSD興奮劑紙（毒郵票），並拘捕一名27歲姓陳男子，警方同日亦於南丫島拘捕另一名36歲姓吳男主腦。



警方檢獲包括以卡通熊造型包裝，外貌酷似「可樂糖」的懷疑大麻糖。（朱永倫攝）

元朗警區重案組第三隊案件主管督察區慧兒表示，昨日（11日）晚上6時，採取拘捕行動，於新蒲崗一工廠大廈以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕一名27歲姓陳男子，在單位搜出6包大麻糖、100克懷疑大麻花、116支大麻煙油，以及4張俗稱毒郵票的LSD興奮劑紙。其後，亦於涉案處所及車輛內發現12包大麻糖、66支大麻煙油、206克大麻花。警方檢獲包括以卡通熊造型包裝，外貌酷似「可樂糖」的懷疑大麻糖。

區慧兒續稱於同日警方在南丫島，以涉嫌「串謀販賣危險藥物」拘捕另一名36歲姓吳集團男主腦。陳男報稱為運輸工人，吳男則從事工程，涉案毒品倉庫約運作一個月，面積約100呎，大麻售價由200至1,000元不等。據了解，相信涉案父親是向此網上平台購買大麻糖，兩名疑犯分別負責網上銷售及派送毒品。

元朗警區總督察刑事戴玉麟（左）、元朗警區重案組第三隊案件主管督察區慧兒（右）。（朱永倫攝）

元朗警區總督察刑事戴玉麟指，警方將部分檢取的「大麻糖」送到政府化驗所化驗，結果顯示，有關「大麻糖」含有四氫大麻酚（THC），他指服用含大麻素的化合物，例如四氫大麻酚及大麻二酚（CBD），都會對人體有不良影響，而長期吸食會令吸食者產生依賴，大大增加患上精神病症狀或患上精神分裂症的風險。

元朗警區總督察刑事戴玉麟。（朱永倫攝）

戴玉麟表示不法分子將大麻成分混入一些糖果中，甚至將這些大麻糖包裝成像真糖果一樣，會容易被誤認為是真糖果，令市民輕視這些毒品的危險性，尤其是小朋友，戴玉麟指一但小朋友不小心誤服這些大麻糖，會引致十分嚴重的後果，甚至會死亡，他斥責這些將大麻糖帶回家的人，是罔顧家人的安全。