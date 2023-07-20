尖沙咀群毆案內情曝光　勝和男因爭女被趕　新義安衝動強中伏捱打

周日（7月16日）凌晨尖沙咀幸福中心對開一名男子被人圍毆，一度俯伏在地無反應。據了解，捱打的是黑幫新義安「衝動強」，他懷疑因為勸交趕人離開後被圍毆。



據了解，當日一班勝和人馬到幸福中心一間酒吧慶祝生日，期間部分勝和人士因爭女問題與人爭執，負責睇場的新義安「哪吒」與其同門「衝動強」幫手勸交，其後將生事的勝和人士趕走。凌晨3時許，「衝動強」獨自離酒吧時，與被趕走的勝和人士狹路相逢，被對方一伙人襲擊。警方反黑組接手調查拘捕8名男子，年齡介乎22至43歲男子，涉嫌「在公眾地方打架」。



周日（16日）凌晨，尖沙咀幸福中心對開有近20人聚集毆鬥，影片在網上流傳，有傷者俯伏在地面失去知覺，旁人則繼續互相推撞。

警方指，初步調查顯示，影片中的事件發生於7月16日凌晨約3時在加連威老道92號對開一休憩處及鄰近一酒吧。警員經情報分析後，一連兩日（18至19日）在油尖區拘捕8名年齡介乎22至43歲男子，涉嫌「在公眾地方打架」。所有被捕男子現正被扣留調查。案件交由油尖警區反三合會行動組人員跟進。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。