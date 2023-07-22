雙非童被遺棄｜社署已安排臨時住宿照顧服務　會繼續跟進福利需要

12歲「雙非」男童陳泓儒，隨母親來港入住賓館4日，昨天（21日）被遺棄在廣華醫院。據知男童於2011年在港出世，父母為內地人，在港沒有親友，男童出世後便回內地居住。他現時獲安排由屯門兒童及青少年院照顧，等候福利報告及醫療報告，下月中旬會再由法院再作安排。社會福利署發言人表示，男童並非社署社工跟進的個案，目前已獲安排接受由社署提供的臨時住宿照顧服務，地區綜合家庭服務中心會繼續跟進其福利需要。



署方亦指，若發現被遺棄的兒童，會盡力按所得資料，追查其父母、監護人或親友下落。如兒童父母居於境外，署方會尋求香港國際社會服務社跨境及國際社會服務的協助。如沒有合適的親屬照顧兒童，社署會考慮其他可行的安排，包括為兒童安排領養。



男童陳泓儒，年齡12歲，身高1.45米，體重約35公斤，瘦身材，尖面型，黃皮膚，蓄短黑直髮。警方呼籲男童的親人或有資料提供的市民，盡快與任何一間警署聯絡。（警方提供）

社署發言人表示，非常重視兒童的福祉，深信每名兒童都應受到保護。若發現被遺棄的兒童，社署社工除了照顧兒童的福利需要外，也會盡力按所得資料，例如親人住址等，聯絡他們的父母、監護人或親友，亦會透過報章、電台公告追查其父母、監護人或親友的下落。如兒童的父母或親人居於境外，社署亦會尋求香港國際社會服務社跨境及國際社會服務的協助。如有關兒童需要法定保護，警務人員或任何由社會福利署署長委託的人士，均可根據香港法例第213章《保護兒童及少年條例》向少年法庭申請照顧或保護令。

發言人又指，社工會以保障兒童的最佳利益為大前提，為兒童安排最合適的住宿照顧並制定長遠的福利安排。在可行情況下，社工會致力協助安排有關兒童與其家人或其他親屬團聚。如沒有合適的親屬照顧兒童，社署會考慮其他可行的安排，包括為兒童安排領養，使他們能在安穩的環境下成長。

消息指，雙非男童周二（18日）隨母來港並入住油麻地區一間賓館，抵港第4日與母親到醫院登記，表示肚瀉及咳嗽，母親留他獨自在醫院接受治療。據知，母親曾指示兒子，看畢醫生後便告訴護士被母親遺棄。護士得悉後報警求助，警方接手調查。

賓館負責人陳小姐表示，今日男童母親主動致電，陳小姐問及為何遺下兒子獨自在港，男孩母親指是帶兒子來港讀書。據了解，男童有本港身份證，父母為內地人。男童在港並無住所，以往並非經常留港。他身體及精神健康均無礙，今早上過兒童法庭，稍後將交由屯門兒童及青少年院照顧。