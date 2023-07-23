慈樂邨火警｜醫生：燒傷後72小時為關鍵　嚴重者或會出現併發症

慈雲山慈樂邨樂信樓，今午（23日）有四姊妹疑因賣樓問題爭執，57歲長姊涉持刀施襲，三妹腰部被捅一刀，中刀後奪刀制止，混亂間單位起火，四姊妹疑衣物被燒着頓成「火人」燒傷，事後長姊涉嫌傷人被捕。消防處在記者會上表示，4名傷者身體均大面積二級燒傷，有生命危險。

皮膚科專科醫生陳厚毅指，若燒傷達二級，皮膚已可能會起水泡及留疤；三級燒傷更波及全層皮膚，神經線受損而不覺痛，需要植皮；四級燒傷則連皮下組織、肌肉和骨骼亦已受損。他指，燒傷後72小時為關鍵 嚴重者或會出現併發症，若市民被燒傷，最重要是保持鎮定，先撲熄身上的火，盡快為皮膚降溫，再由專業醫護人員跟進。



皮膚科專科醫生陳厚毅。（資料圖片）

陳厚毅指出，計算燒傷面積一般是根據「九分法」判斷，以成人為例，頭部為9%，上胸、上背、腰、腹、每隻手各佔9%，每隻大腿和每隻小腿亦各佔9%，餘下1%為生殖器官位置。

三級燒傷損神經線 傷者反不覺痛

燒傷深度則分為4級。陳厚毅舉例，平日意外碰到熱的東西，已可能造成一級燒傷，皮膚會出現少許紅腫，在此情況下未必需要求醫。至於二級燒傷除傷及表皮外，亦會傷及真皮層，皮膚可能出現水泡，日後亦有可能留有疤痕。一旦出現三級燒傷，傷勢已波及全層皮膚，傷者因神經線受損，反而不會感到痛楚。至於四級燒傷傷者除皮膚外，連皮下組織、肌肉和骨骼亦已受損。

而燒傷程度則要視乎燒傷面積和深度來劃分，例如即使是第三級燒傷，若面積小於2%，亦可能只屬輕度燒傷；若受傷面積較大，例如成人逾25%皮膚二級燒傷，或超過10%皮膚三級燒傷，則屬重度燒傷。不過，陳厚毅指出，這計算方法不能一概而論，舉例若傷及重要器官，例如燒傷鼻或喉嚨令傷者無法呼吸，或燒到臉部並傷及眼睛影響視力，即使燒傷面積較小，亦可能屬嚴重燒傷。

燒傷後首72小時關鍵 損皮膚保護膜可致感染、礙調節體溫

陳厚毅說，燒傷有可能造成生命危險，是因為皮膚保護膜受損，有可能會造成細菌感染引發敗血症、未能調節體溫等進一步問題；若不幸出現感染，每次感染都會令皮膚留疤風險更高。市民一旦被火燒傷，最重要是保持鎮定，先撲熄身上的火，之後盡快以流動清水降溫，「最緊要唔好再亂搞佢」，千萬切用牙膚、豉油等所謂「秘方」塗抹傷口，以免進一步傷害皮膚；但亦不宜用冰或冰水降溫，以免溫差太大反而加劇傷勢。

下一步的護理則要按燒傷程度而定，陳厚毅指出是保持傷口清潔，以免造成感染，而燒傷後首72小時是關鍵期，燒傷較嚴重的人可能會出現併發症，故或要在深切治療部或加護病房，以儀器監察血壓和心跳，由專責護士密切護理，並可能需要內科、深切治療部和整形外科等跨部門的醫生會診。治療時有可能能要用上抗生素，並要為傷者補充水分，待皮膚沒有發炎、「過咗最危急嗰關」，不再有生命危險後，才設法重建皮膚，例如二級燒傷患者皮膚「未死晒」，仍有機會重建；惟一旦出現三級燒傷，便有需要植皮。

陳厚毅提及，治療方案亦要按受傷位置調整，例如傷及手腳等位置，可能影響活動能力，便需要物理治療師或職業職療師協助後續治理。另外，傷勢亦有可能對患者造成嚴重的心理或精神傷害，可能要心理學家或精神科醫生協助跟進。

起火單位位於慈樂邨樂信樓35樓。消息稱，長姊居於涉案單位，事發前3名胞妹登門造訪，與長姊商討放售另一單位事宜，據知長姊有意賣樓，3名胞妹則反對，4人隨即爆發罵戰，大家姐怒極持刀，並向三妹腰間捅了一刀，三妹中刀後搶刀制止，混亂期間單位亦起火焚燒。消防於下午3時33分接報，5分鐘後趕至現場，於26分鐘後將火救熄。警方以涉嫌傷人拘捕長姊，現正調查事件。

據了解，四姊妹姓黃，其中涉嫌持刀的57歲長姊全身70%皮膚燒傷，單獨由救護車送院。奪刀的51歲三妹除腰部有刀傷外，雙手亦被燒傷，由另一輛救護車送院。至於53歲二妹雙手及背部燒傷，46歲幼妹全身多處燒傷，一同由救護車送院救治。4人送抵伊利沙伯醫院時仍然清醒，但未能清晰對答。其中長姊涉嫌傷人被捕，案件交黃大仙警區重案組跟進。

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