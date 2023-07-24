慈樂邨火警｜長姊七成皮膚燒傷　與受刀傷三妹、燒傷幼妹同告危殆

黃氏四姊妹因財失義，賣樓一事上出現分歧，在慈雲邨長姊寓所爆發血戰，長姊懷疑持刀捅三妹腰部，混亂間單位起火，4人同告燒傷。其中涉嫌傷人被捕的58歲長姊全身70%燒傷，包括面、背、手臂及腳部，目前情況危殆。其餘三姊妹均在伊利沙伯醫院留醫，捱刀的51歲三妹手腳燒傷，與全身多處燒傷的46歲幼妹都是情況危殆；手及背燒傷的53歲二妹則情況嚴重。



火警現場為慈雲邨樂信樓35樓一個單位，警方經初步調查，相信四姊妹早前在單位因金錢問題發生爭執，其間長姊懷疑以一把20厘米長的生果刀襲擊三妹，其後上址懷疑起火。

四姊妹姓黃，據了解涉嫌持刀的58歲長姊全身70%皮膚燒傷，包括面、背、手臂及腳部，單獨由救護車送院，目前在威爾斯親王醫院留醫，情況危殆。她涉嫌傷人被捕，案件交黃大仙警區重案組跟進。

捱刀的51歲三妹除腰部有刀傷外，手腳亦被燒傷，由另一輛救護車送院。至於53歲二妹雙手及背部燒傷，46歲幼妹全身多處燒傷，一同由救護車送院救治。

消防處昨日記者會上表示，現場為兩房單位，面積6米乘5米，廳、廁所及廚房均嚴重焚毀，火警起因調查中。現場發現有兩個起火點，火勢蔓延速度亦不尋常，認為起火原因有可疑，但儀器檢測沒有發現有助燃劑，案件交由警方調查。