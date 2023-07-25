慈樂邨火警｜長姊寓所門前裝2個閉路電視　樓層積水未清鄰居拒談

慈樂邨樂信樓高層單位火警，揭黃氏姊妹賣樓起分歧爆血案，57歲長姊涉嫌持刀傷及三妹，其後單位起火。長姊七成皮膚燒傷留醫威爾斯親王醫院，至昨日（24日）深夜不治。事發的樂信樓死者寓所，門外鐵閘被鐵鏈鎖上，貼有警察聯絡告示，木門關閉，門外一對閉路電視鏡頭鬆脫損毀，門身及走廊熏黑，走廊地下還有救火所致的積水。鄰居三緘其口，紛紛表示不清楚事件始末。



居於慈樂邨樂信樓的黃姓婦人，疑與3名親妹妹因賣樓問題起爭執，涉嫌持刀傷及三妹，其後單位起火，4姊妹不同程度燒傷。57歲大姊全身70%皮膚燒傷，危殆留醫威爾斯親王醫院，至昨日（24日）深夜不治。另外三姊妹分別兩人危殆，一人情況嚴重。

至今單位起火原因未明，昨日重案組人員及鑑證科手持膠箱及鐵鏟上樓調查，並帶走證物。樂信樓起火單位今日（25日）門外鐵閘仍然被鐵鏈鎖上，貼有警察聯絡告示，木門關閉，門外一對閉路電視鏡頭鬆脫損毀，門身及走廊熏黑，走廊地下還有積水。鄰居三緘其口，紛紛表示不清楚事件始末。

消息稱，長姊居於涉案單位，事發前3名胞妹登門造訪，與長姊商討放售另一單位事宜，據知長姊有意賣樓，3名胞妹則反對，4人隨即爆發罵戰，大家姐怒極持刀，並向三妹腰間捅了一刀，三妹中刀後搶刀制止，混亂期間單位亦起火焚燒。

消防處日前在記者會上表示，現場為兩房單位，面積6米乘5米，大廳、廁所及廚房均嚴重焚毀，火警起因調查中。現場發現有兩個起火點，火勢蔓延速度亦不尋常，認為起火原因有可疑，但儀器檢測沒有發現有助燃劑，案件交由警方調查。